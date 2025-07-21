Українські дрони з оптоволоконним управлінням уже вражають цілі на 40+ км - Федоров

Україна вийшла на новий рівень у розвитку військових технологій - дрони з оптоволоконним управлінням тепер вражають цілі на відстані понад 40 км навіть в умовах жорсткої радіоелектронної боротьби. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, інформує УНН.

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За його словами, три місяці тому пройшли тести дронів на оптоволокні з дальністю до 20 км.

Сьогодні це вже рішення, здатні вражати ворожі цілі на відстані більш ніж 40 км. Це результат системної роботи: зворотний зв’язок від військових, унікальні технологічні рішення від розробників, координація і підтримка від Brave1 - написав урядовець.

Він підкреслив, що оптоволоконні FPV-дрони дають перевагу там, де звичайні рішення вже не працюють: в умовах радіоелектронної боротьби вони залишаються на зв’язку, адже сигнал передається через кабель, який неможливо заглушити чи перехопити.

"Це означає стабільне керування, чітке відео та точні удари по ворогу. Ураження на глибині 40+ км стають новою нормою для дронів на оптоволокні. Розвиваємо технологію, яка прицільно й безпомилково знищує ворога", - додав Федоров.

Нагадаємо

За інформацією The Telegraph, українська система радіоелектронної боротьби Lima показує кращі результати, ніж російські та західні аналоги у перехопленні керованих авіабомб, які використовує рф.

Україна зберігає і нарощує технологічну перевагу на фронті - Федоров