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Украинские дроны с оптоволоконным управлением уже поражают цели на 40+ км - Федоров

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Украина разработала дроны с оптоволоконным управлением, способные поражать цели на расстоянии более 40 км. Эти беспилотники эффективны даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы, поскольку сигнал передается через кабель.

Украинские дроны с оптоволоконным управлением уже поражают цели на 40+ км - Федоров

Украина вышла на новый уровень в развитии военных технологий - дроны с оптоволоконным управлением теперь поражают цели на расстоянии более 40 км даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, три месяца назад прошли тесты дронов на оптоволокне с дальностью до 20 км.

Сегодня это уже решения, способные поражать вражеские цели на расстоянии более 40 км. Это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1

- написал чиновник.

Он подчеркнул, что оптоволоконные FPV-дроны дают преимущество там, где обычные решения уже не работают: в условиях радиоэлектронной борьбы они остаются на связи, ведь сигнал передается через кабель, который невозможно заглушить или перехватить.

"Это означает стабильное управление, четкое видео и точные удары по врагу. Поражения на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага", - добавил Федоров.

Напомним

По информации The Telegraph, украинская система радиоэлектронной борьбы Lima показывает лучшие результаты, чем российские и западные аналоги в перехвате управляемых авиабомб, которые использует РФ.

Украина сохраняет и наращивает технологическое преимущество на фронте - Федоров18.06.25, 17:24 • 5583 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Технологии
Михаил Федоров
Украина
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