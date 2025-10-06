Краматорск подвергся первой атаке российским дроном на оптоволокне
Киев • УНН
5 октября Краматорск впервые атаковали российским дроном на оптическом волокне, который попал в автомобиль. Информации о пострадавших нет, последствия устанавливаются.
Враг впервые атаковал Краматорск дроном на оптоволокне
Город Краматорск Донецкой области вечером в воскресенье, 5 октября, впервые был атакован российским дроном на оптическом волокне. Эту информацию подтвердили в городском совете, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города.
Информация о пострадавших пока не поступала. Устанавливаются окончательные последствия вражеского удара
Тем временем журналист Сергей Горбатенко обнародовал видео последствий попадания. По его словам, атака произошла возле многоэтажной жилой застройки.
Ранее об атаках дронов на оптоволокне по Краматорску не сообщали
Напомним
Украина разработала дроны с оптоволоконным управлением, способные поражать цели на расстоянии более 40 км. Эти беспилотники эффективны даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы, поскольку сигнал передается через кабель.
