Краматорск подвергся первой атаке российским дроном на оптоволокне

Киев • УНН

 • 152 просмотра

5 октября Краматорск впервые атаковали российским дроном на оптическом волокне, который попал в автомобиль. Информации о пострадавших нет, последствия устанавливаются.

Краматорск подвергся первой атаке российским дроном на оптоволокне

Враг впервые атаковал Краматорск дроном на оптоволокне

Город Краматорск Донецкой области вечером в воскресенье, 5 октября, впервые был атакован российским дроном на оптическом волокне. Эту информацию подтвердили в городском совете, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города.

Информация о пострадавших пока не поступала. Устанавливаются окончательные последствия вражеского удара

- говорится в сообщении.

Тем временем журналист Сергей Горбатенко обнародовал видео последствий попадания. По его словам, атака произошла возле многоэтажной жилой застройки.

Ранее об атаках дронов на оптоволокне по Краматорску не сообщали

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Украина разработала дроны с оптоволоконным управлением, способные поражать цели на расстоянии более 40 км. Эти беспилотники эффективны даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы, поскольку сигнал передается через кабель.

Зеленский подписал законы, освобождающие оптоволокно для дронов от таможенных платежей13.06.25, 11:21 • 2897 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Донецкая область
Украина
Краматорск