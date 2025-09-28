"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС
Київ • УНН
МЗС України готує звернення до штаб-квартир медіа, які брали участь у пропагандистському прес-турі рф на окуповані території. Учасникам загрожують юридичні наслідки та заборона на в'їзд до України.
Україна обурена участю низки міжнародних ЗМІ у пропагандистському прес-турі на окуповані території, організованому Міністерством оборони росії. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий в соцмережах, передає УНН.
Деталі
Він наголосив, що кожен учасник такого заходу порушив міжнародне право та українське законодавство, незаконно перетнувши державний кордон.
Кожен його учасник порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетинаючи неконтрольовану ділянку нашого державного кордону, і на нього чекають юридичні наслідки, зокрема заборона на в'їзд
МЗС готує офіційні звернення до штаб-квартир цих медіа у їхніх країнах з вимогою вибачень та припинення подібної практики. Речник також нагадав, що під час повномасштабного вторгнення росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні, а щонайменше 28 українських журналістів нині незаконно утримуються у в’язницях рф.
Цю реальність НЕ покажуть довірливим іноземним журналістам, які потрапили до пропагандистського туру міністерства оборони росії — росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають
Нагадаємо
Нещодавно, за даними Центра протидії дезінформації, голова окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін провів зустріч із групою так званих іноземних журналістів та політиків із низки країн.
Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.
