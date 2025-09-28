"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС

$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 23224 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 41492 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 30659 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 32603 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 57257 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 68661 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 88905 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146048 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56110 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48979 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto28 вересня, 10:08 • 19835 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками28 вересня, 10:53 • 12584 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК28 вересня, 13:05 • 19147 перегляди
Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico28 вересня, 14:04 • 5470 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 14:23 • 9618 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 53267 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 146050 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 68348 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 78182 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 78613 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запоріжжя
Сумська область
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 27095 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 88909 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 47613 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 52066 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53539 перегляди
"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС

Київ • УНН

 • 562 перегляди

МЗС України готує звернення до штаб-квартир медіа, які брали участь у пропагандистському прес-турі рф на окуповані території. Учасникам загрожують юридичні наслідки та заборона на в'їзд до України.

"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС

Україна обурена участю низки міжнародних ЗМІ у пропагандистському прес-турі на окуповані території, організованому Міністерством оборони росії. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий в соцмережах, передає УНН.

Деталі

Він наголосив, що кожен учасник такого заходу порушив міжнародне право та українське законодавство, незаконно перетнувши державний кордон. 

Кожен його учасник порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетинаючи неконтрольовану ділянку нашого державного кордону, і на нього чекають юридичні наслідки, зокрема заборона на в'їзд

- підкреслив Тихий.

МЗС готує офіційні звернення до штаб-квартир цих медіа у їхніх країнах з вимогою вибачень та припинення подібної практики. Речник також нагадав, що під час повномасштабного вторгнення росія скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ в Україні, а щонайменше 28 українських журналістів нині незаконно утримуються у в’язницях рф.

Цю реальність НЕ покажуть довірливим іноземним журналістам, які потрапили до пропагандистського туру міністерства оборони росії — росія є державою жорсткої цензури, і всі це знають

- підкреслив він.

Нагадаємо

Нещодавно, за даними Центра протидії дезінформації, голова окупаційної адміністрації на Донеччині денис пушилін провів зустріч із групою так званих іноземних журналістів та політиків із низки країн.

Заходи подібного формату російська пропаганда використовує, аби створити ілюзію міжнародного інтересу до тимчасово окупованих територій та поширювати вигадки про нібито "геноцид Донбасу", "українську водну блокаду" та "відбудову" регіону.

влада рф криміналізує будь-яку незалежну журналістику17.09.25, 03:28 • 3344 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Донецька область
Україна