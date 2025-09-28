"Каждый его участник нарушил международное право": журналисты, принявшие участие в пропагандистском туре РФ, понесут ответственность - МИД

МИД Украины готовит обращение в штаб-квартиры медиа, которые принимали участие в пропагандистском пресс-туре РФ на оккупированные территории. Участникам грозят юридические последствия и запрет на въезд в Украину.

Украина возмущена участием ряда международных СМИ в пропагандистском пресс-туре на оккупированные территории, организованном Министерством обороны России. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсетях, передает УНН. Детали Он подчеркнул, что каждый участник такого мероприятия нарушил международное право и украинское законодательство, незаконно пересекая государственную границу. Каждый его участник нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок нашей государственной границы, и его ждут юридические последствия, в частности запрет на въезд - подчеркнул Тихий. МИД готовит официальные обращения в штаб-квартиры этих медиа в их странах с требованием извинений и прекращения подобной практики. Представитель также напомнил, что во время полномасштабного вторжения Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине, а по меньшей мере 28 украинских журналистов сейчас незаконно удерживаются в тюрьмах РФ. Эту реальность НЕ покажут доверчивым иностранным журналистам, попавшим в пропагандистский тур министерства обороны России — Россия является государством жесткой цензуры, и все это знают - подчеркнул он. Напомним Недавно, по данным Центра противодействия дезинформации, глава оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин провел встречу с группой так называемых иностранных журналистов и политиков из ряда стран. Мероприятия подобного формата российская пропаганда использует, чтобы создать иллюзию международного интереса к временно оккупированным территориям и распространять вымыслы о якобы "геноциде Донбасса", "украинской водной блокаде" и "восстановлении" региона. власти рф криминализируют любую независимую журналистику