Космос для фронту: Швеція долучається до оборонних проєктів України

В Міністерстві оборони України відбулася зустріч української та шведської делегацій, під час якої обговорили перспективи співпраці в сфері космічних технологій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Деталі

Українська сторона презентувала Управління космічної політики, створене в березні 2025 року. Представники ЗСУ також окреслили головні потреби оборонного сектору в напрямі космосу, які можуть бути реалізовані у взаємодії з міжнародними партнерами.

Ми маємо велику спадщину у космічній сфері, яку модернізуємо та перезапускаємо з урахуванням сучасних вимог. Також залучаємо іноземних партнерів, які мають більший досвід та спроможності у сфері військового космосу. Ми готові ділитися власними напрацюваннями, що були отримані під час бойових дій - зазначив начальник управління космічної політики у сфері оборони Майор Олександр Гаврутенко.

Він також уточнив напрям, на якому фокусуватиметься Україна.

У секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання - заявив Гаврутенко.

Заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила на важливості теми.

"Космос – це важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть нам сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя наших людей завдяки раннім оповіщенням про загрози. Тому ця сфера зараз – пріоритетна для Міністерства оборони", – наголосила заступниця Міністра оборони України з питань цифровізації.

Шведська сторона висловила готовність до активної взаємодії.

"З власного досвіду можу сказати, що космічна сфера розвивається дуже динамічно. Тому потрібно бути готовими до гнучкості та адаптивності навіть у питаннях стратегії", – зазначив директор відділу повітряних та космічних систем Агенції Королівства Швеція бригадний генерал Ларс Гельмріх.

Ларс Гельмріх також підкреслив, що Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій.

"Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни. Крім того, ця країна може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія", – сказав директор відділу повітряних та космічних систем.

На завершення перемовин українська делегація висловила вдячність уряду та народу Швеції за всебічну підтримку й зацікавленість у розвитку взаємовигідного партнерства у сфері військового космосу.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у березні 2025 року Міноборони України запустило Управління космічної політики для військового зв’язку, розвідданих та оповіщення про ракетні загрози. Воно координуватиме інженерів, розробників та науковців.

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили