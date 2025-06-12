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Космос для фронта: Швеция присоединяется к оборонным проектам Украины

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Швеция выразила готовность сотрудничать с Украиной в космической сфере, особенно в военной. Это поможет Украине получать разведданные, связь и оповещения об угрозах.

Космос для фронта: Швеция присоединяется к оборонным проектам Украины

В Министерстве обороны Украины состоялась встреча украинской и шведской делегаций, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества в сфере космических технологий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Детали

Украинская сторона представила Управление космической политики, созданное в марте 2025 года. Представители ВСУ также очертили главные потребности оборонного сектора в направлении космоса, которые могут быть реализованы во взаимодействии с международными партнерами.

У нас большое наследие в космической сфере, которое модернизируем и перезапускаем с учетом современных требований. Также привлекаем иностранных партнеров, имеющих больший опыт и возможности в сфере военного космоса. Мы готовы делиться собственными наработками, полученными во время боевых действий

- отметил начальник управления космической политики в сфере обороны Майор Александр Гаврутенко.

Он также уточнил направление, на котором будет фокусироваться Украина.

В секторе военного космоса Украина будет фокусироваться на обработке массивов данных, которые получает, в том числе и от партнеров, а не на масштабировании собственного оборудования

- заявил Гаврутенко.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила важность темы.

"Космос – это важное пространство для наших Сил обороны. Спутники дадут нам устойчивую связь для военных, собственные возможности для разведывательных данных и возможность сохранить жизнь наших людей благодаря ранним оповещениям об угрозах. Поэтому эта сфера сейчас – приоритетная для Министерства обороны", – подчеркнула заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифровизации.

Шведская сторона выразила готовность к активному взаимодействию.

"Из собственного опыта могу сказать, что космическая сфера развивается очень динамично. Поэтому нужно быть готовыми к гибкости и адаптивности даже в вопросах стратегии", – отметил директор отдела воздушных и космических систем Агентства Королевства Швеция бригадный генерал Ларс Гельмрих.

Ларс Гельмрих также подчеркнул, что Швеция заинтересована в сотрудничестве с Украиной в развитии космических технологий.

"Швеция заинтересована в сотрудничестве с Украиной в развитии космических технологий с учетом украинского опыта ведения современной войны. Кроме того, эта страна может помочь во взаимодействии с другими партнерами, в частности, с нордическими государствами, к которым относятся Дания, Финляндия, Норвегия и Исландия", – сказал директор отдела воздушных и космических систем.

В завершение переговоров украинская делегация выразила благодарность правительству и народу Швеции за всестороннюю поддержку и заинтересованность в развитии взаимовыгодного партнерства в сфере военного космоса.

Напомним

Как сообщал УНН, в марте 2025 года Минобороны Украины запустило Управление космической политики для военной связи, разведданных и оповещения о ракетных угрозах. Оно будет координировать инженеров, разработчиков и ученых.

В современной войне без космоса никак – эксперт объяснил, зачем Украине собственные Космические силы12.04.25, 09:00 • 184046 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
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