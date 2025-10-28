$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
09:42 • 20266 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
09:30 • 17855 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 17610 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
09:16 • 16705 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
08:00 • 14751 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 33630 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 27084 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13171 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
27 жовтня, 14:34 • 47650 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
09:42 • 20260 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 33623 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 27082 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Зірка реаліті Кортні Кардаш'ян випустила льодяники Lemme Purr з пробіотиками, вітаміном С та екстрактом ананаса для підтримки вагінальної мікрофлори. Новинка вже доступна в магазинах Target і викликала обговорення в соцмережах.

Кортні Кардаш'ян представила льодяники для вагінального здоров'я

Зірка реаліті Кортні Кардаш'ян представила новий продукт своєї лінійки Lemme - льодяники Lemme Purr з пробіотиками, створені для підтримки вагінальної мікрофлори. Новинка з вітаміном С та екстрактом ананаса вже з'явилася у магазинах Target і викликала хвилю обговорень у соцмережах, пише УНН із посиланням на NyPost.

Деталі

У неділю найновіша версія її добавок Lemme Purr, до якої вже входять пробіотичні жувальні цукерки та таблетки, призначені для підтримки здоров'я піхви, була ексклюзивно представлена в магазині Target і випускається у формі льодяників 

– повідомляє видання.

Як і у випадку з жувальним цукерками вартістю 30 доларів за упаковку, основним інгредієнтом льодяників за 5,99 доларів є пробіотична бактерія Bacillus coagulans, покликана "підтримувати вагінальний мікробіом, екосистему бактерій та грибків, що живуть у піхві".

Як вказано, це важливо, адже коли баланс бактерій у піхві порушується, тобто шкідливих мікроорганізмів стає забагато, а корисних замало - можуть з'явитися проблеми у вигляді  бактеріального вагінозу, молочниці чи інших інфекцій.

Це також може призвести до підвищеного ризику появи інших захворювань, таких як рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів. Дослідження навіть пов'язують певні зміни у вагінальному мікробіомі з ускладненнями вагітності, такими як передчасні пологи 

– раніше розповіла The Post Олівія Кассано з Evvy, компанії, що спеціалізується на послугах жіночого здоров'я.

Зокрема, ця бактерія виробляє молочну кислоту, яка допомагає організму підтримувати рівень pH. Вона також може зміцнювати імунітет і сприяти регулюванню рівня цукру в крові. Деякі дослідження також показують, що це може покращити симптоми СРК, такі як здуття живота, спазми та діарея.

У нових льодяниках також є вітамін С, який, за словами бренду, забезпечує антиоксидантний ефект і сприяє виробленню колагену. Для смаку додали натуральний екстракт ананаса. Продукт вегетаріанський, не містить глютену та ГМО, зроблений зі справжнього цукру й має 70 калорій у порції.

Наша спільнота закохалася в наші перші льодяники, тому я не могла дочекатися, щоб повернути їх у новому вигляді. Льодяники Lemme Purr – це таке веселе продовження одного з наших бестселерів, Lemme Purr, і мені подобається, що вони перетворюють щоденний догляд за собою на щось солодке та просте 

– сказала Кардаш'ян у пресрелізі.

Доповнення

Кортні Кардаш'ян стала однією з головних популяризаторок тренду на харчові добавки у формі льодяників. Її перші продукти з'явилися торік, і тепер вона змагається за увагу покупців із брендом It Girl Vitamins, що випускає цукерки з пептидами та рослинними компонентами. На ринку також з'являються дитячі варіанти - наприклад, льодяники Olly's Focus Buddies для підтримки роботи мозку, Multeez Multivitamin Pops та YumEarth Vitamin C Pops.

У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку24.10.25, 10:30 • 55903 перегляди

Альона Уткіна

