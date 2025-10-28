Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я

Зірка реаліті Кортні Кардаш’ян представила новий продукт своєї лінійки Lemme - льодяники Lemme Purr з пробіотиками, створені для підтримки вагінальної мікрофлори. Новинка з вітаміном С та екстрактом ананаса вже з’явилася у магазинах Target і викликала хвилю обговорень у соцмережах, пише УНН із посиланням на NyPost.

Деталі

У неділю найновіша версія її добавок Lemme Purr, до якої вже входять пробіотичні жувальні цукерки та таблетки, призначені для підтримки здоров'я піхви, була ексклюзивно представлена в магазині Target і випускається у формі льодяників – повідомляє видання.

Як і у випадку з жувальним цукерками вартістю 30 доларів за упаковку, основним інгредієнтом льодяників за 5,99 доларів є пробіотична бактерія Bacillus coagulans, покликана "підтримувати вагінальний мікробіом, екосистему бактерій та грибків, що живуть у піхві".

Як вказано, це важливо, адже коли баланс бактерій у піхві порушується, тобто шкідливих мікроорганізмів стає забагато, а корисних замало - можуть з’явитися проблеми у вигляді бактеріального вагінозу, молочниці чи інших інфекцій.

Це також може призвести до підвищеного ризику появи інших захворювань, таких як рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів. Дослідження навіть пов’язують певні зміни у вагінальному мікробіомі з ускладненнями вагітності, такими як передчасні пологи – раніше розповіла The Post Олівія Кассано з Evvy, компанії, що спеціалізується на послугах жіночого здоров’я.

Зокрема, ця бактерія виробляє молочну кислоту, яка допомагає організму підтримувати рівень pH. Вона також може зміцнювати імунітет і сприяти регулюванню рівня цукру в крові. Деякі дослідження також показують, що це може покращити симптоми СРК, такі як здуття живота, спазми та діарея.

У нових льодяниках також є вітамін С, який, за словами бренду, забезпечує антиоксидантний ефект і сприяє виробленню колагену. Для смаку додали натуральний екстракт ананаса. Продукт вегетаріанський, не містить глютену та ГМО, зроблений зі справжнього цукру й має 70 калорій у порції.

Наша спільнота закохалася в наші перші льодяники, тому я не могла дочекатися, щоб повернути їх у новому вигляді. Льодяники Lemme Purr – це таке веселе продовження одного з наших бестселерів, Lemme Purr, і мені подобається, що вони перетворюють щоденний догляд за собою на щось солодке та просте – сказала Кардаш’ян у пресрелізі.

Доповнення

Кортні Кардаш’ян стала однією з головних популяризаторок тренду на харчові добавки у формі льодяників. Її перші продукти з’явилися торік, і тепер вона змагається за увагу покупців із брендом It Girl Vitamins, що випускає цукерки з пептидами та рослинними компонентами. На ринку також з’являються дитячі варіанти - наприклад, льодяники Olly’s Focus Buddies для підтримки роботи мозку, Multeez Multivitamin Pops та YumEarth Vitamin C Pops.

У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку