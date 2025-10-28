Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 6654 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 17629 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 16479 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16249 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 15587 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 14293 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 31910 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26105 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13095 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47620 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
61%
742мм
Популярные новости
"С учетом исторических традиций": в Минобороны рассказали, сколько новых шевронов утвердили в 2025 году28 октября, 04:09 • 9892 просмотра
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto07:51 • 7460 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 21817 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 16392 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 4132 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 3564 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 16565 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 17643 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 31914 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 26107 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Андрей Одарченко
Руслан Тихонченко
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Индия
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 142 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 696 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 21945 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 31915 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 35275 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Звезда реалити Кортни Кардашьян выпустила леденцы Lemme Purr с пробиотиками, витамином С и экстрактом ананаса для поддержания вагинальной микрофлоры. Новинка уже доступна в магазинах Target и вызвала обсуждение в соцсетях.

Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян представила новый продукт своей линейки Lemme — леденцы Lemme Purr с пробиотиками, созданные для поддержания вагинальной микрофлоры. Новинка с витамином С и экстрактом ананаса уже появилась в магазинах Target и вызвала волну обсуждений в соцсетях, пишет УНН со ссылкой на NyPost.

Детали

В воскресенье новейшая версия ее добавок Lemme Purr, в которую уже входят пробиотические жевательные конфеты и таблетки, предназначенные для поддержания здоровья влагалища, была эксклюзивно представлена в магазине Target и выпускается в форме леденцов 

– сообщает издание.

Как и в случае с жевательными конфетами стоимостью 30 долларов за упаковку, основным ингредиентом леденцов за 5,99 долларов является пробиотическая бактерия Bacillus coagulans, призванная "поддерживать вагинальный микробиом, экосистему бактерий и грибков, обитающих во влагалище".

Как указано, это важно, ведь когда баланс бактерий во влагалище нарушается, то есть вредных микроорганизмов становится слишком много, а полезных слишком мало - могут появиться проблемы в виде  бактериального вагиноза, молочницы или других инфекций.

Это также может привести к повышенному риску появления других заболеваний, таких как рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Исследования даже связывают определенные изменения в вагинальном микробиоме с осложнениями беременности, такими как преждевременные роды 

– ранее рассказала The Post Оливия Кассано из Evvy, компании, специализирующейся на услугах женского здоровья.

В частности, эта бактерия производит молочную кислоту, которая помогает организму поддерживать уровень pH. Она также может укреплять иммунитет и способствовать регулированию уровня сахара в крови. Некоторые исследования также показывают, что это может улучшить симптомы СРК, такие как вздутие живота, спазмы и диарея.

В новых леденцах также есть витамин С, который, по словам бренда, обеспечивает антиоксидантный эффект и способствует выработке коллагена. Для вкуса добавили натуральный экстракт ананаса. Продукт вегетарианский, не содержит глютена и ГМО, сделан из настоящего сахара и имеет 70 калорий в порции.

Наше сообщество влюбилось в наши первые леденцы, поэтому я не могла дождаться, чтобы вернуть их в новом виде. Леденцы Lemme Purr – это такое веселое продолжение одного из наших бестселлеров, Lemme Purr, и мне нравится, что они превращают ежедневный уход за собой в нечто сладкое и простое 

– сказала Кардашьян в пресс-релизе.

Дополнение

Кортни Кардашьян стала одной из главных популяризаторов тренда на пищевые добавки в форме леденцов. Ее первые продукты появились в прошлом году, и теперь она соревнуется за внимание покупателей с брендом It Girl Vitamins, выпускающим конфеты с пептидами и растительными компонентами. На рынке также появляются детские варианты - например, леденцы Olly’s Focus Buddies для поддержания работы мозга, Multeez Multivitamin Pops и YumEarth Vitamin C Pops.

У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга24.10.25, 10:30 • 55900 просмотров

Алена Уткина

УНН Lite
Тренд
Бренд
Социальная сеть