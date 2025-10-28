Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян представила новый продукт своей линейки Lemme — леденцы Lemme Purr с пробиотиками, созданные для поддержания вагинальной микрофлоры. Новинка с витамином С и экстрактом ананаса уже появилась в магазинах Target и вызвала волну обсуждений в соцсетях, пишет УНН со ссылкой на NyPost.

В воскресенье новейшая версия ее добавок Lemme Purr, в которую уже входят пробиотические жевательные конфеты и таблетки, предназначенные для поддержания здоровья влагалища, была эксклюзивно представлена в магазине Target и выпускается в форме леденцов – сообщает издание.

Как и в случае с жевательными конфетами стоимостью 30 долларов за упаковку, основным ингредиентом леденцов за 5,99 долларов является пробиотическая бактерия Bacillus coagulans, призванная "поддерживать вагинальный микробиом, экосистему бактерий и грибков, обитающих во влагалище".

Как указано, это важно, ведь когда баланс бактерий во влагалище нарушается, то есть вредных микроорганизмов становится слишком много, а полезных слишком мало - могут появиться проблемы в виде бактериального вагиноза, молочницы или других инфекций.

Это также может привести к повышенному риску появления других заболеваний, таких как рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Исследования даже связывают определенные изменения в вагинальном микробиоме с осложнениями беременности, такими как преждевременные роды – ранее рассказала The Post Оливия Кассано из Evvy, компании, специализирующейся на услугах женского здоровья.

В частности, эта бактерия производит молочную кислоту, которая помогает организму поддерживать уровень pH. Она также может укреплять иммунитет и способствовать регулированию уровня сахара в крови. Некоторые исследования также показывают, что это может улучшить симптомы СРК, такие как вздутие живота, спазмы и диарея.

В новых леденцах также есть витамин С, который, по словам бренда, обеспечивает антиоксидантный эффект и способствует выработке коллагена. Для вкуса добавили натуральный экстракт ананаса. Продукт вегетарианский, не содержит глютена и ГМО, сделан из настоящего сахара и имеет 70 калорий в порции.

Наше сообщество влюбилось в наши первые леденцы, поэтому я не могла дождаться, чтобы вернуть их в новом виде. Леденцы Lemme Purr – это такое веселое продолжение одного из наших бестселлеров, Lemme Purr, и мне нравится, что они превращают ежедневный уход за собой в нечто сладкое и простое – сказала Кардашьян в пресс-релизе.

Кортни Кардашьян стала одной из главных популяризаторов тренда на пищевые добавки в форме леденцов. Ее первые продукты появились в прошлом году, и теперь она соревнуется за внимание покупателей с брендом It Girl Vitamins, выпускающим конфеты с пептидами и растительными компонентами. На рынке также появляются детские варианты - например, леденцы Olly’s Focus Buddies для поддержания работы мозга, Multeez Multivitamin Pops и YumEarth Vitamin C Pops.

