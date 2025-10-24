$41.900.14
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 6604 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 5550 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 14825 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 9036 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12279 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16895 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30869 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29358 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29672 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Киев • УНН

 • 2798 просмотра

45-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила о диагностированной аневризме мозга, которая могла развиться из-за стресса. Медики предупреждают, что такие случаи часто бессимптомны, но могут быть смертельно опасными.

У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Ким Кардашьян сообщила, что врачи диагностировали у нее аневризму мозга. 45-летняя звезда реалити-шоу предполагает, что недуг мог развиться из-за стресса, а медики предупреждают: такие случаи часто проходят бессимптомно, но могут быть смертельно опасными. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

В кадрах из нового сезона шоу The Kardashians видно, как звезда реалити проходит томографическое обследование.

45-летняя Ким намекнула, что ее небольшая аневризма могла возникнуть из-за стресса.

Аневризмы мозга являются довольно распространенным явлением: по данным исследований, они встречаются примерно у одного из 50 человек.

Во многих случаях пациенты даже не подозревают об их наличии, ведь неразорвавшиеся аневризмы обычно не вызывают никаких симптомов.

Если неразорвавшаяся аневризма увеличивается в размерах, она может вызвать головную боль, нарушение координации или проблемы с речью.

Разрыв аневризмы является крайне опасным и в некоторых случаях может быть смертельным.

Аневризмы могут возникать в разных частях тела, однако чаще всего — в аорте, которая выводит кровь из сердца.

Исследования показывают, что аневризмы мозга чаще всего встречаются у взрослых в возрасте от 30 до 60 лет, причем женщины страдают от них чаще.

Наиболее известные факторы риска — это наследственность (наличие аневризм в семье), высокое давление, курение и воспаление

- рассказала доцент неврологии доктор Лора Стайн.

Она также пояснила, что большинство смертельных случаев от разрыва аневризмы связаны именно с мозгом — это убивает примерно одного из трех пациентов.

Когда кровеносный сосуд в мозге разрывается и кровь попадает в череп, риск серьезных осложнений значительно возрастает, ведь мозг находится в ограниченном пространстве

- добавила доктор Стайн.

Аневризмы с низким риском врачи обычно просто наблюдают, проверяя их рост или изменения, а более опасные случаи лечат различными методами.

В том же эпизоде шоу The Kardashians Ким также призналась, что ее бывший муж Канье Уэст останется частью ее жизни "при любых обстоятельствах", ведь у них четверо общих детей.

Ольга Розгон

