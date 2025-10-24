У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга

Ким Кардашьян сообщила, что врачи диагностировали у нее аневризму мозга. 45-летняя звезда реалити-шоу предполагает, что недуг мог развиться из-за стресса, а медики предупреждают: такие случаи часто проходят бессимптомно, но могут быть смертельно опасными. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

В кадрах из нового сезона шоу The Kardashians видно, как звезда реалити проходит томографическое обследование.

45-летняя Ким намекнула, что ее небольшая аневризма могла возникнуть из-за стресса.

Аневризмы мозга являются довольно распространенным явлением: по данным исследований, они встречаются примерно у одного из 50 человек.

Во многих случаях пациенты даже не подозревают об их наличии, ведь неразорвавшиеся аневризмы обычно не вызывают никаких симптомов.

Если неразорвавшаяся аневризма увеличивается в размерах, она может вызвать головную боль, нарушение координации или проблемы с речью.

Разрыв аневризмы является крайне опасным и в некоторых случаях может быть смертельным.

Аневризмы могут возникать в разных частях тела, однако чаще всего — в аорте, которая выводит кровь из сердца.

Исследования показывают, что аневризмы мозга чаще всего встречаются у взрослых в возрасте от 30 до 60 лет, причем женщины страдают от них чаще.

Наиболее известные факторы риска — это наследственность (наличие аневризм в семье), высокое давление, курение и воспаление - рассказала доцент неврологии доктор Лора Стайн.

Она также пояснила, что большинство смертельных случаев от разрыва аневризмы связаны именно с мозгом — это убивает примерно одного из трех пациентов.

Когда кровеносный сосуд в мозге разрывается и кровь попадает в череп, риск серьезных осложнений значительно возрастает, ведь мозг находится в ограниченном пространстве - добавила доктор Стайн.

Аневризмы с низким риском врачи обычно просто наблюдают, проверяя их рост или изменения, а более опасные случаи лечат различными методами.

В том же эпизоде шоу The Kardashians Ким также призналась, что ее бывший муж Канье Уэст останется частью ее жизни "при любых обстоятельствах", ведь у них четверо общих детей.

Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото