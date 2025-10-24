У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга
Киев • УНН
45-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила о диагностированной аневризме мозга, которая могла развиться из-за стресса. Медики предупреждают, что такие случаи часто бессимптомны, но могут быть смертельно опасными.
Ким Кардашьян сообщила, что врачи диагностировали у нее аневризму мозга. 45-летняя звезда реалити-шоу предполагает, что недуг мог развиться из-за стресса, а медики предупреждают: такие случаи часто проходят бессимптомно, но могут быть смертельно опасными. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
В кадрах из нового сезона шоу The Kardashians видно, как звезда реалити проходит томографическое обследование.
45-летняя Ким намекнула, что ее небольшая аневризма могла возникнуть из-за стресса.
Аневризмы мозга являются довольно распространенным явлением: по данным исследований, они встречаются примерно у одного из 50 человек.
Во многих случаях пациенты даже не подозревают об их наличии, ведь неразорвавшиеся аневризмы обычно не вызывают никаких симптомов.
Если неразорвавшаяся аневризма увеличивается в размерах, она может вызвать головную боль, нарушение координации или проблемы с речью.
Разрыв аневризмы является крайне опасным и в некоторых случаях может быть смертельным.
Аневризмы могут возникать в разных частях тела, однако чаще всего — в аорте, которая выводит кровь из сердца.
Исследования показывают, что аневризмы мозга чаще всего встречаются у взрослых в возрасте от 30 до 60 лет, причем женщины страдают от них чаще.
Наиболее известные факторы риска — это наследственность (наличие аневризм в семье), высокое давление, курение и воспаление
Она также пояснила, что большинство смертельных случаев от разрыва аневризмы связаны именно с мозгом — это убивает примерно одного из трех пациентов.
Когда кровеносный сосуд в мозге разрывается и кровь попадает в череп, риск серьезных осложнений значительно возрастает, ведь мозг находится в ограниченном пространстве
Аневризмы с низким риском врачи обычно просто наблюдают, проверяя их рост или изменения, а более опасные случаи лечат различными методами.
В том же эпизоде шоу The Kardashians Ким также призналась, что ее бывший муж Канье Уэст останется частью ее жизни "при любых обстоятельствах", ведь у них четверо общих детей.
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фото23.10.25, 15:24 • 34984 просмотра