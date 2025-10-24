У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку

$41.900.14
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

45-річна зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян заявила про діагностовану аневризму мозку, яка могла розвинутися через стрес. Медики попереджають, що такі випадки часто безсимптомні, але можуть бути смертельно небезпечними.

Кім Кардаш’ян повідомила, що лікарі діагностували в неї аневризму мозку. 45-річна зірка реаліті-шоу припускає, що недуга могла розвинутися через стрес, а медики попереджають: такі випадки часто проходять безсимптомно, але можуть бути смертельно небезпечними. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У кадрах із нового сезону шоу The Kardashians видно, як зірка реаліті проходить томографічне обстеження.

45-річна Кім натякнула, що її невелика аневризма могла виникнути через стрес.

Аневризми мозку є досить поширеним явищем: за даними досліджень, вони трапляються приблизно в однієї з 50 людей.

У багатьох випадках пацієнти навіть не підозрюють про їх наявність, адже нерозірвані аневризми зазвичай не спричиняють жодних симптомів.

Якщо нерозірвана аневризма збільшується в розмірах, вона може викликати головний біль, порушення координації або проблеми з мовленням.

Розрив аневризми є вкрай небезпечним і в деяких випадках може бути смертельним.

Аневризми можуть виникати в різних частинах тіла, однак найчастіше — в аорті, яка виводить кров із серця.

Дослідження показують, що аневризми мозку найчастіше зустрічаються у дорослих віком від 30 до 60 років, причому жінки страждають від них частіше.

Найбільш відомі фактори ризику — це спадковість (наявність аневризм у родині), високий тиск, куріння та запалення

- розповіла доцентка неврології докторка Лора Стайн.

Вона також пояснила, що більшість смертельних випадків від розриву аневризми пов’язані саме з мозком — це вбиває приблизно одного з трьох пацієнтів.

Коли кровоносна судина у мозку розривається й кров потрапляє в череп, ризик серйозних ускладнень значно зростає, адже мозок знаходиться в обмеженому просторі

- додала докторка Стайн.

Аневризми з низьким ризиком лікарі зазвичай просто спостерігають, перевіряючи їхній ріст або зміни, а небезпечніші випадки лікують різними методами.

У тому ж епізоді шоу The Kardashians Кім також зізналася, що її колишній чоловік Каньє Вест залишиться частиною її життя "за будь-яких обставин", адже вони мають чотирьох спільних дітей.

Ольга Розгон

