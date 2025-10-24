У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку

Кім Кардаш’ян повідомила, що лікарі діагностували в неї аневризму мозку. 45-річна зірка реаліті-шоу припускає, що недуга могла розвинутися через стрес, а медики попереджають: такі випадки часто проходять безсимптомно, але можуть бути смертельно небезпечними. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

У кадрах із нового сезону шоу The Kardashians видно, як зірка реаліті проходить томографічне обстеження.

45-річна Кім натякнула, що її невелика аневризма могла виникнути через стрес.

Аневризми мозку є досить поширеним явищем: за даними досліджень, вони трапляються приблизно в однієї з 50 людей.

У багатьох випадках пацієнти навіть не підозрюють про їх наявність, адже нерозірвані аневризми зазвичай не спричиняють жодних симптомів.

Якщо нерозірвана аневризма збільшується в розмірах, вона може викликати головний біль, порушення координації або проблеми з мовленням.

Розрив аневризми є вкрай небезпечним і в деяких випадках може бути смертельним.

Аневризми можуть виникати в різних частинах тіла, однак найчастіше — в аорті, яка виводить кров із серця.

Дослідження показують, що аневризми мозку найчастіше зустрічаються у дорослих віком від 30 до 60 років, причому жінки страждають від них частіше.

Найбільш відомі фактори ризику — це спадковість (наявність аневризм у родині), високий тиск, куріння та запалення - розповіла доцентка неврології докторка Лора Стайн.

Вона також пояснила, що більшість смертельних випадків від розриву аневризми пов’язані саме з мозком — це вбиває приблизно одного з трьох пацієнтів.

Коли кровоносна судина у мозку розривається й кров потрапляє в череп, ризик серйозних ускладнень значно зростає, адже мозок знаходиться в обмеженому просторі - додала докторка Стайн.

Аневризми з низьким ризиком лікарі зазвичай просто спостерігають, перевіряючи їхній ріст або зміни, а небезпечніші випадки лікують різними методами.

У тому ж епізоді шоу The Kardashians Кім також зізналася, що її колишній чоловік Каньє Вест залишиться частиною її життя "за будь-яких обставин", адже вони мають чотирьох спільних дітей.

