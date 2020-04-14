Коронавірус: алкогольні бренди рекордно збільшили активність в соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На тлі пандемії коронавірусу алкогольні бренди рекордно збільшили свою активність в соціальних мережах. Про це пише видання The Spirits Business, передає УНН.
Так, аналітична платформа для соціальних мереж "Listen First" досліджувала рівень активності 284 алкогольних брендів. Експерти виміряли об'єм відгуків поштою, зростання кількості нових підписників в Facebook, Twitter і Instagram, а також кількість хештегов і згадок про бренд у Twitter.
"Дослідження показало, що в березні 2020 року активність алкогольних брендів в соціальних мережах зросла на 326,51%, в порівнянні з березнем 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Експерти також дійшли висновку, що 8 з 10 найбільш успішних постів алкогольних брендів в соцмережах так чи інакше присвячені темі коронавірусу.
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Як повідомляв УНН, на тлі пандемії коронавірусу і карантинних заходів в Італії і США рекордно злетіли продажі алкогольної продукції: від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.
За даними Drinkaware, люди, які сидить в самоізоляції, алкоголем знімають стрес.
В Україні ж, зростання продажів міцного алкоголю в період карантину склало близько 4-5%. При цьому, згідно з показниками Держстату, ми значно збільшили імпорт закордонного вина.
Відзначимо, що експерти прогнозують подальше зростання попиту на алкогольну продукцію серед українців, ціни на яку повільно, але все-таки ростуть.