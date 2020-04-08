KOKTEBEL опублікував рецепт популярного у 50-х коктейлю на основі коньяку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Український бренд коньяку KOKTEBEL поділився рецептом приготування популярного у 50-х роках коктейлю "Бренді-смеш" на основі коньяку, передає УНН з посиланням на сторінку алкогольного напою у Facebook.
Для приготування "Бренді-смеш" знадобляться такі інгредієнти:
- подрібнений лід;
- 2 частини бренді;
- ½ частини цукрового сиропу;
- 2 листочки м'яти.
Рецепт приготування коктейлю досить простий: потрібно змішати лід із сиропом, додати подрібнену м'яту та залити отриману суміш бренді.
"Складний період завжди об'єднує найрідніших. А домашні посиденьки у колі найближчих із KOKTEBEL стають ще душевнішими", - коментують у KOKTEBEL.