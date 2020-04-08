KOKTEBEL опубликовал рецепт популярного в 50-х коктейля на основе коньяка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский бренд коньяка KOKTEBEL поделился рецептом приготовления популярного в 50-х годах коктейля "Бренди-смэш" на основе коньяка, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.
Для приготовления "Бренди-смэш" понадобятся следующие ингредиенты:
- измельченный лед;
- 2 части бренди;
- ½ части сахарного сиропа;
- 2 листочка мяты.
Рецепт приготовления коктейля довольно прост: нужно смешать лед с сиропом, добавить измельченную мяту и залить полученную смесь бренди.
"Сложный период всегда объединяет родных. А домашние посиделки в кругу самы близких с KOKTEBEL становятся еще душевнее", - комментируют в KOKTEBEL.