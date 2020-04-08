KOKTEBEL опубликовал рецепт популярного в 50-х коктейля на основе коньяка

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62685 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73785 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87215 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85336 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103731 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86684 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102786 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105883 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130944 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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KOKTEBEL опубликовал рецепт популярного в 50-х коктейля на основе коньяка

KOKTEBEL опубликовал рецепт популярного в 50-х коктейля на основе коньяка

Киев  •  УНН

 • 14479 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинский бренд коньяка KOKTEBEL поделился рецептом приготовления популярного в 50-х годах коктейля "Бренди-смэш" на основе коньяка, передает УНН со ссылкой на страницу алкогольного напитка в Facebook.

Для приготовления "Бренди-смэш" понадобятся следующие ингредиенты:

- измельченный лед;

- 2 части бренди;

- ½ части сахарного сиропа;

- 2 листочка мяты.

Рецепт приготовления коктейля довольно прост: нужно смешать лед с сиропом, добавить измельченную мяту и залить полученную смесь бренди.

"Сложный период всегда объединяет родных. А домашние посиделки в кругу самы близких с KOKTEBEL становятся еще душевнее", - комментируют в KOKTEBEL.

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