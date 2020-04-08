Люди, які сидить на карантині, знімають стрес алкоголем - Drinkaware
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Алкоголь у малих дозах допоможе впоратися зі стресом в умовах пандемії коронавірусу. Найголовніше - не зловживати. В іншому випадку алкоголь принесе не малу користь, а більшу шкоду організму. Про це заявила виконавчий директор благодійної організації "Drinkaware" Елейн Хіндал, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Вона нагадала, що карантин триває близько 1 місяця. І додала, що в умовах самоізоляції багато хто "пристрастився" до алкоголю. Знімати стрес за допомогою спиртного - давня практика, каже Хіндал.
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"За нашими даними, до того, як почалася пандемія коронавірусу, 58% людей пили алкогольні напої, щоб впоратися зі стресом. Наприклад, з метою розслабиться після складного робочого тижня або насиченого подіями дня", - уточнила вона.
За словами Хіндал, нічого поганого в спиртному немає. Якщо вживати його розумно.
"Рекомендована норма алкоголю становить 14 одиниць в тиждень. Одна одиниця алкоголю - це 10 г чистого алкоголю.
Якщо ви випиваєте більше, ви завдаєте шкоди своєму здоров'ю та добробуту", - попереджає експерт.
Додамо, що 1 одиниця алкоголю це:
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- 282 мл сидру (4,5% об.)
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- 244 мл пива (5,2% об.)
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- 106 мл вина (12% об.)
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- 32 мл міцного алкоголю (40% об.)
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Нагадаємо, в Італії і США продажі алкогольної продукції в період карантину злетіли від 50% до 240%. Особливо зросли показники придбання алкогольної продукції через інтернет-магазини.
В Україні офіційних даних з приводу зростання показників продажів спиртних напоїв поки немає.