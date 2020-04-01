Пандемия коронавируса спровоцировала винный бум

Так, на фоне распространения коронавируса рекордно выросли продажи вина в магазинах по всему миру. Также, существенно увеличился онлайн-спрос на продукт.

К примеру, Италия, которая пострадала от заболевания больше всего, в настоящее время испытывает беспрецедентный рост спроса на вино.

"Продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции – на 220%", - пишет издание.

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Продавцы вина в Великобритании сравнили рост спроса на вино с периодом рождественских праздников.

А производители вина в Австралии сообщают о стремительном росте продаж вина через онлайн-магазины.

"70% наших покупателей – это люди, которые никогда ранее у нас не заказывали вино", - отмечают австралийцы.

Собственники крупнейшей онлайн-площадки для продажи вина wine.com (США) отмечают, что продажи напитка выросли в 3 раза. И добавляют, что американцы, в основном, покупают "бюджетные вина".

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Еще один известный онлайн-продавец вина vivino отмечает 300% рост продаж напитка.

А онлайн-площадка Drizly, которая специализируется на продажах пива и вина, сообщила об увеличении количества новых клиентов на 500%.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине появился винный напиток голубого цвета.