Пандемия коронавируса спровоцировала винный бум
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Пандемия коронавируса нарушила привычный уклад жизни миллионов людей по всему миру. Однако для винного мира это скорее бум, чем крах. Об этом пишет reporternews.com, передает УНН.
Так, на фоне распространения коронавируса рекордно выросли продажи вина в магазинах по всему миру. Также, существенно увеличился онлайн-спрос на продукт.
К примеру, Италия, которая пострадала от заболевания больше всего, в настоящее время испытывает беспрецедентный рост спроса на вино.
"Продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции – на 220%", - пишет издание.
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Продавцы вина в Великобритании сравнили рост спроса на вино с периодом рождественских праздников.
А производители вина в Австралии сообщают о стремительном росте продаж вина через онлайн-магазины.
"70% наших покупателей – это люди, которые никогда ранее у нас не заказывали вино", - отмечают австралийцы.
Собственники крупнейшей онлайн-площадки для продажи вина wine.com (США) отмечают, что продажи напитка выросли в 3 раза. И добавляют, что американцы, в основном, покупают "бюджетные вина".
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Еще один известный онлайн-продавец вина vivino отмечает 300% рост продаж напитка.
А онлайн-площадка Drizly, которая специализируется на продажах пива и вина, сообщила об увеличении количества новых клиентов на 500%.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине появился винный напиток голубого цвета.