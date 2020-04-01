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Пандемія коронавірусу спровокувала винний бум

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Пандемія коронавірусу порушила звичний уклад життя мільйонів людей по всьому світу. Однак для винного світу це скоріше бум, ніж крах. Про це пише reporternews.com, передає УНН.

Так, на тлі поширення коронавірусу рекордно зросли продажі вина в магазинах по всьому світу. Також, суттєво збільшився онлайн-попит на продукт.

Наприклад, Італія, яка постраждала від захворювання найбільше, наразі відчуває безпрецедентне зростання попиту на вино.

"Продажі вина в Римі виросли на 240%, у Флоренції - на 220%", - пише видання.

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Продавці вина у Великій Британії порівняли зростання попиту на вино з періодом різдвяних свят.

А виробники вина в Австралії повідомляють про стрімке зростання продажів вина через онлайн-магазини.

"70% наших покупців - це люди, які ніколи раніше у нас не замовляли вино", - відзначають австралійці.

Власники найбільшого онлайн-майданчика для продажу вина wine.com (США) відзначають, що продажі напою виросли в 3 рази. І додають, що американці, в основному, купують "бюджетні вина".

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Ще один відомий онлайн-продавець вина vivino відзначає 300% зростання продажів напою.

А онлайн-майданчик Drizly, який спеціалізується на продажах пива і вина, повідомив про збільшення кількості нових клієнтів на 500%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні з'явився винний напій блакитного кольору.

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