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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72066 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 85194 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98231 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95441 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106324 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91847 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103515 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Немецкий вирусолог предложил профилактировать коронавирус крепким алкоголем

Немецкий вирусолог предложил профилактировать коронавирус крепким алкоголем

Киев  •  УНН

 • 36685 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Крепкий алкоголь может помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил ведущий врач института вирусологии медицинского центра университета Саарланда Юрген Риссланд, передает УНН со ссылкой на 7news.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли регулярное употребление алкоголя профилактический эффект, Риссланд заявил:

"Да, конечно, это правда. И чем больше градус алкоголя, тем лучше. Например, если вы поклонник виски, это точно неплохая идея. Но, конечно, вы должны понимать, что нельзя "обеззараживаться" каждые 15 минут, чтобы не столкнуться с другими проблемами".

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После повторения вопроса с целью уточнения ответа, медик отметил:

"Я скажу, что это не повредит. Также мы должны помнить, что это не гарантирует нам того, что мы не заболели", - резюмировал врач.

Как писал УНН, украинцы предпочитают водку отечественного производства.

За 2019 год наши соотечественники выпили этого напитка на более чем 15 млрд грн.

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