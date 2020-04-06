Немецкий вирусолог предложил профилактировать коронавирус крепким алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Крепкий алкоголь может помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил ведущий врач института вирусологии медицинского центра университета Саарланда Юрген Риссланд, передает УНН со ссылкой на 7news.
Так, отвечая на вопрос журналиста о том, имеет ли регулярное употребление алкоголя профилактический эффект, Риссланд заявил:
"Да, конечно, это правда. И чем больше градус алкоголя, тем лучше. Например, если вы поклонник виски, это точно неплохая идея. Но, конечно, вы должны понимать, что нельзя "обеззараживаться" каждые 15 минут, чтобы не столкнуться с другими проблемами".
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После повторения вопроса с целью уточнения ответа, медик отметил:
"Я скажу, что это не повредит. Также мы должны помнить, что это не гарантирует нам того, что мы не заболели", - резюмировал врач.
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