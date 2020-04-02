Українці віддають перевагу горілці вітчизняного виробництва - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Частка продажу алкогольних напоїв вітчизняного виробництва через українські торгові мережі становить 73%, ще 27% припадає на імпортний алкоголь. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Так, за даними Держстатистики, у 2019 році українці придбали у торгових мережах алкоголю на 53 млрд 483 млн грн.
Продажі алкоголю українського виробництва сягнули 39 млрд 248 млн грн, що становить 73%.
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Держстатистики також надає дані про продаж алкоголю вітчизняного виробництва у розрізі товарних позиції.
Так, у 2019 році продажі горілки та лікеро-горілчаних виробів українського виробництва через торгові мережі становили 65,8%, імпортного — 34,2%.
Частка продажу вин вітчизняного виробництва становила 52,1%, імпортного — 47,9%; українських коньяків — 65,6%, імпортних — 34,4%; вітчизняних ігристих вин (шампанського) — 60,3%, імпортних — 39,7%.
Нагадаємо, за рік українці випили горілки на понад 15 млрд грн.
До ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").