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За рік українці випили горілки на понад 15 млрд грн

За рік українці випили горілки на понад 15 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У 2019 році продажі горілки та лікеро-горілчаних напоїв у роздріб становили 15,6 млрд грн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

У перерахунку на абсолютний алкоголь, обсяг роздрібного продажу горілки та лікеро-горілчаних напоїв протягом звітного періоду склав 2 млн 966 тис. дал.

Найбільше у роздріб купили горілки та лікеро-горілчаних виробів жителі Києва – на 3,6 млрд грн. Чимало відповідної продукції придбали жителі Дніпропетровської (1,5 млрд грн), Київської (1,4 млрд грн) та Львівської (1,3 млрд грн) областей.

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Дані Держстатистики свідчать також про те, що українці, як правило, купують горілку та лікеро-горілчані вироби вітчизняного виробництва. Продажі горілки українського виробництва склали 1 млрд грн, що становить 65,8%. Решта - 34,2% - імпортний продукт.

Нагадаємо, контролери назвали ТМ горілки, які не відповідають держстандарту.

Натомість, до найбільш надійних вітчизняних виробників алкоголю належать: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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