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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95871 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102480 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104575 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103663 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 112061 просмотра

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За год украинцы выпили водки на более чем 15 млрд грн

За год украинцы выпили водки на более чем 15 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 19259 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В 2019 году продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу составляли 15,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В пересчете на абсолютный алкоголь, объем розничных продаж водки и ликеро-водочных напитков в течение отчетного периода составил 2 млн 966 тыс. дал.

Больше всего в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий жители Киева - на 3,6 млрд грн. Немало соответствующей продукции приобрели жители Днепропетровской (1,5 млрд грн), Киевской (1,4 млрд грн) и Львовской (1,3 млрд грн) областей.

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Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что украинцы, как правило, покупают водку и ликеро-водочные изделия отечественного производства. Продажи водки украинского производства составили 1 млрд грн, что составляет 65,8%. Остальные - 34,2% - импортный продукт.

Напомним, контроллеры назвали ТМ водки, которые не соответствуют госстандарту.

Зато, к наиболее надежных отечественных производителей алкоголя относятся: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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