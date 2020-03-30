За год украинцы выпили водки на более чем 15 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В 2019 году продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу составляли 15,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В пересчете на абсолютный алкоголь, объем розничных продаж водки и ликеро-водочных напитков в течение отчетного периода составил 2 млн 966 тыс. дал.
Больше всего в розницу купили водки и ликеро-водочных изделий жители Киева - на 3,6 млрд грн. Немало соответствующей продукции приобрели жители Днепропетровской (1,5 млрд грн), Киевской (1,4 млрд грн) и Львовской (1,3 млрд грн) областей.
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Данные Госстатистики свидетельствуют также о том, что украинцы, как правило, покупают водку и ликеро-водочные изделия отечественного производства. Продажи водки украинского производства составили 1 млрд грн, что составляет 65,8%. Остальные - 34,2% - импортный продукт.
Напомним, контроллеры назвали ТМ водки, которые не соответствуют госстандарту.
Зато, к наиболее надежных отечественных производителей алкоголя относятся: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").