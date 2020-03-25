Контролери назвали ТМ горілки, які не відповідають держстандарту
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Столичні контролери протестували українську горілку на відповідність фізико-хімічному показнику (міцність), передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві.
Зразки горілки відбирали столичні контролери. Тестування проводили фахівці ДП "Укрметртестстандарст".
За результатами лабораторних досліджень встановлено, що за фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають ДСТУ4256:2003 "Горілки та горілки особливі. Технічні умови" такі зразки горілки:
• Горілка особлива "Забава Мисливська" у скляних пляшках місткістю 0,5 л, партія №285, дата виготовлення 20 червня 2019 року, термін придатності для споживання 12 місяців за температури від 5⁰С до 25⁰С і відносній вологості повітря не більше 85%, акцизна марка 17АААВ890 855.
• Горілка "Всеградська класична" у скляних пляшках місткістю 0,5 л, партія №5760, дата виготовлення 11 грудня 2015 року, термін придатності для споживання 24 місяці за температури від 5⁰С до 25⁰С і відносній вологості повітря не більше 85%.
• Горілка "Пшенична класична" у скляних пляшках місткістю 0,5 л, партія №330, дата виготовлення 22 жовтня 2019 року, термін придатності для споживання 24 місяці за температури від 5⁰С до 25⁰С і відносній вологості повітря не більше 85%.
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Фахівці прийняли рішення вилучити з обігу вищеперераховані горілчані вироби і поінформували про встановлені факти невідповідності виробників територіальні органи Держпродспоживслужби, Національну поліцію м. Києва, Антимонопольний комітет та прокуратуру м. Києва для дій у межах компетенції.
Нагадаємо, що до ТОП-5 виробників якісної української горілки входять: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").
Також нагадаємо, в Україні стали більше виробляти горілки.