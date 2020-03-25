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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63077 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74256 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87648 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 08:58 • 102803 просмотра

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Контроллеры назвали ТМ водки, которые не соответствуют госстандарту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Столичные контролеры протестовали украинскую водку на соответствие физико-химическим показателям (прочность), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.

Образцы водки отбирали столичные контролеры. Тестирование проводили специалисты ГП "Укрметртестстандарст".

По результатам лабораторных исследований установлено, что по физико-химическим показателем (прочность) не отвечают ГСТУ4256:2003 "Водки и водки особые. Технические условия" такие образцы водки:

• Водка особая "Забава Мисливська" в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, партия №285, дата изготовления 20 июня 2019 года, срок годности для потребления 12 месяцев при температуре от 5⁰С к 25⁰С и относительной влажности воздуха не более 85%, акцизная марка 17АААВ890 855.

• Водка "Всеградська класична" в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, партия №5760, дата изготовления 11 декабря 2015 года, срок годности для потребления 24 месяца при температуре от 5⁰С к 25⁰С и относительной влажности воздуха не более 85%.

• Водка "Пшенична класична" в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, партия №330, дата изготовления 22 октября 2019 года, срок годности для потребления 24 месяца при температуре от 5⁰С к 25⁰С и относительной влажности воздуха не более 85%.

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Специалисты приняли решение изъять из обращения вышеперечисленные водочные изделия и сообщили об установленных фактах несоответствия производителей территориальные органы Госпродпотребслужбы, Национальную полицию г. Киева, Антимонопольный комитет и прокуратуру г. Киев для действий в пределах компетенции.

Напомним, что в ТОП-5 производителей качественной украинской водки входят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф") , ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Также напомним, в Украине стали больше производить водки.

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