Контроллеры назвали ТМ водки, которые не соответствуют госстандарту
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Столичные контролеры протестовали украинскую водку на соответствие физико-химическим показателям (прочность), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.
Образцы водки отбирали столичные контролеры. Тестирование проводили специалисты ГП "Укрметртестстандарст".
По результатам лабораторных исследований установлено, что по физико-химическим показателем (прочность) не отвечают ГСТУ4256:2003 "Водки и водки особые. Технические условия" такие образцы водки:
• Водка особая "Забава Мисливська" в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, партия №285, дата изготовления 20 июня 2019 года, срок годности для потребления 12 месяцев при температуре от 5⁰С к 25⁰С и относительной влажности воздуха не более 85%, акцизная марка 17АААВ890 855.
• Водка "Всеградська класична" в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, партия №5760, дата изготовления 11 декабря 2015 года, срок годности для потребления 24 месяца при температуре от 5⁰С к 25⁰С и относительной влажности воздуха не более 85%.
• Водка "Пшенична класична" в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, партия №330, дата изготовления 22 октября 2019 года, срок годности для потребления 24 месяца при температуре от 5⁰С к 25⁰С и относительной влажности воздуха не более 85%.
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Специалисты приняли решение изъять из обращения вышеперечисленные водочные изделия и сообщили об установленных фактах несоответствия производителей территориальные органы Госпродпотребслужбы, Национальную полицию г. Киева, Антимонопольный комитет и прокуратуру г. Киев для действий в пределах компетенции.
Напомним, что в ТОП-5 производителей качественной украинской водки входят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф") , ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
Также напомним, в Украине стали больше производить водки.