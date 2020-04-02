Украинцы отдают предпочтение водке отечественного производства - статистика

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89057 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101194 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103327 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102526 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110684 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100047 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104690 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106504 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Украинцы отдают предпочтение водке отечественного производства - статистика

Украинцы отдают предпочтение водке отечественного производства - статистика

Киев  •  УНН

 • 17621 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства через украинские торговые сети составляет 73%, еще 27% приходится на импортный алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

Так, по данным Госстатистики, в 2019 году украинцы приобрели в торговых сетях алкоголя на 53 млрд 483 млн грн.

Продажи алкоголя украинского производства достигли 39 млрд 248 млн грн, что составляет 73%.

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Госстатистики также предоставляет данные о продаже алкоголя отечественного производства в разрезе товарных позиции.

Так, в 2019 году продажи водки и ликеро-водочных изделий украинского производства через торговые сети составляли 65,8%, импортного - 34,2%.

Доля продаж вин отечественного производства составила 52,1%, импортного - 47,9%; украинских коньяков - 65,6%, импортных - 34,4%; отечественных игристых вин (шампанского) - 60,3%, импортных - 39,7%.

Напомним, за год украинцы выпили водки на более чем 15 млрд грн.

В ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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