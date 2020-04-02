Украинцы отдают предпочтение водке отечественного производства - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства через украинские торговые сети составляет 73%, еще 27% приходится на импортный алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, по данным Госстатистики, в 2019 году украинцы приобрели в торговых сетях алкоголя на 53 млрд 483 млн грн.
Продажи алкоголя украинского производства достигли 39 млрд 248 млн грн, что составляет 73%.
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Госстатистики также предоставляет данные о продаже алкоголя отечественного производства в разрезе товарных позиции.
Так, в 2019 году продажи водки и ликеро-водочных изделий украинского производства через торговые сети составляли 65,8%, импортного - 34,2%.
Доля продаж вин отечественного производства составила 52,1%, импортного - 47,9%; украинских коньяков - 65,6%, импортных - 34,4%; отечественных игристых вин (шампанского) - 60,3%, импортных - 39,7%.
Напомним, за год украинцы выпили водки на более чем 15 млрд грн.
В ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").