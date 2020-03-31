Виробник горілки “Prime” увійшов до рейтингу ТОП-5 з надійності та якості
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Популярність української горілки зростає як всередині країни, так і за кордоном — сьогодні Україна контролює 2,5% світового експорту цього продукту, пише агропортал “Agro News”, передає УНН.
Так, за даними видання, до топ-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії:
— “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”),
— “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”),
— “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”),
— ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”)
— ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).
Як писав УНН, Koktebel увійшов у топ-3 найпопулярніших українських брендів коньяку.