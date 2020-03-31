Производитель водки "Prime" вошел в рейтинг ТОП-5 по надежности и качеству
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Популярность украинской водки растет как внутри страны, так и за рубежом - сегодня Украина контролирует 2,5% мирового экспорта этого продукта, пишет агропортал "Agro News", передает УНН.
Так, по данным издания, в топ-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании:
- "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"),
- "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"),
- "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"),
- ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка")
- ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").
Как писал УНН, Koktebel вошел в топ-3 самых популярных украинских брендов коньяка.