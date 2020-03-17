Соціологи назвали найпопулярніші бренди коньяку серед українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Соціологи назвали топ-5 найбільш впізнаваних вітчизняних коньячних брендів, передає УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження ММІ Україна.
Так, перше місце у списку належить коньяку ТМ "Шустов" (79,9%).
На другому місці – ТМ "Koktebel" (77,4%), на третьому – "Грінвіч" (71%).
Четверте та п'яте місце у списку належить коньяку ТМ "Шабо" (69,8%) та "Таврія"(68,5%).
Менш впізнаваними брендами українського коньяку є "Жан Жак" (68,3%), "Коблево" (61,4%), "Ужгородський" (65,4%).
Як писав УНН, українські виробники знизили ціни на коньяк.