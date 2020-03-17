Социологи назвали самые популярные бренды коньяка среди украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Социологи назвали топ-5 самых известных отечественных коньячных брендов, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования ММІ Украина.
Так, первое место в списке принадлежит коньяку ТМ "Шустов" (79,9%).
На втором месте - ТМ "Koktebel" (77,4%), на третьем - "Гринвич" (71%).
Четвертое и пятое место в списке принадлежит коньяку ТМ "Шабо" (69,8%) и "Таврия" (68,5%).
Менее узнаваемыми брендами украинского коньяка является "Жан Жак" (68,3%), "Коблево" (61,4%), "Ужгородский" (65,4%).
Как писал УНН, украинские производители снизили цены на коньяк.