Німецький вірусолог запропонував профілактувати коронавірус міцним алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міцний алкоголь може допомогти в боротьбі з коронавірусом. Про це заявив провідний лікар інституту вірусології медичного центру університету Саарланда Юрген Ріссланд, передає УНН з посиланням на 7news.
Так, відповідаючи на питання журналіста про те, чи має регулярне вживання алкоголю профілактичний ефект, Ріссланд заявив:
"Так, звичайно, це правда. І чим більший градус алкоголю, тим краще. Наприклад, якщо ви шанувальник віскі, це точно непогана ідея. Але, звичайно, ви повинні розуміти, що не можна "знезаражуватися" кожні 15 хвилин, щоб не зіткнутися з іншими проблемами".
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Після повторення питання з метою уточнення відповіді, медик наголосив:
"Я скажу, що це не зашкодить. Також ми повинні пам'ятати, що це не гарантує нам того, що ми не захворіли", - резюмував лікар.
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