Сидящие на карантине люди снимают стресс алкоголем - Drinkaware

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Алкоголь в малых дозах поможет справиться со стрессом в условиях пандемии коронавируса. Самое главное – не злоупотреблять. В противном случае алкоголь принесет не малую пользу, а больший вред организму. Об этом заявила исполнительный директор благотворительной организации "Drinkaware" Элейн Хиндал, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.