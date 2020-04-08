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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 6929 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Сидящие на карантине люди снимают стресс алкоголем - Drinkaware

Сидящие на карантине люди снимают стресс алкоголем - Drinkaware

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Алкоголь в малых дозах поможет справиться со стрессом в условиях пандемии коронавируса. Самое главное – не злоупотреблять. В противном случае алкоголь принесет не малую пользу, а больший вред организму. Об этом заявила исполнительный директор благотворительной организации "Drinkaware" Элейн Хиндал, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.

Она напомнила, что карантин длится порядка 1 месяца. И добавила, что в условиях самоизоляции многие "пристрастились" к алкоголю. Снимать стресс при помощи спиртного – давняя практика, говорит Хиндал.

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"По нашим данным, до того, как началась пандемия коронавируса, 58% людей пили алкогольные напитки, чтобы справиться со стрессом. К примеру, с целью расслабится после тяжелой рабочей недели или насыщенного событиями дня", - уточнила она.

По словам Хиндал, ничего плохого в спиртном нет. Если употреблять его разумно.

"Рекомендуемая норма алкоголя составляет 14 единиц в неделю. Одна единица алкоголя – это 10 г чистого алкоголя.

Если вы выпиваете больше, вы наносите вред своему здоровью и благополучию", - предупреждает эксперт.

Добавим, что 1 единица алкоголя это:

  • 282 мл сидра (4,5% об.)
  • 244 мл пива (5,2% об.)
  • 106 мл вина (12% об.)
  • 32 мл крепкого алкоголя (40% об.)

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Напомним, в Италии и США продажи алкогольной продукции в период карантина взлетели от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения спиртной продукции через интернет-магазины.

В Украине официальных данных по поводу роста показателей продаж спиртных напитков пока нет.

Украинские Национальные Новости

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