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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3812 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Актуальное
Коронавирус: алкогольные бренды рекордно увеличили активность в соцсетях

Коронавирус: алкогольные бренды рекордно увеличили активность в соцсетях

Киев  •  УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На фоне пандемии коронавируса алкогольные бренды рекордно увеличили свою активность в социальных сетях. Об этом пишет издание The Spirits Business, передает УНН.

Так, аналитическая платформа для социальных сетей "Listen First" исследовала уровень активности 284 алкогольных брендов. Эксперты измерили объем откликов по почте, рост количества новых подписчиков в Facebook, Twitter и Instagram, а также количество хэштегов и упоминаний о бренде в Twitter.

"Исследование показало, что в марте 2020 года активность алкогольных брендов в социальных сетях выросла на 326,51%, по сравнению с мартом 2019 года", - говорится в сообщении.

Эксперты также пришли к выводу, что 8 из 10 самых успешных постов алкогольных брендов в соцсетях так или иначе посвящены теме коронавируса.

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Как сообщал УНН, на фоне пандемии коронавируса и карантинных мероприятий в Италии и США рекордно взлетели продажи алкогольной продукции: от 50% до 240%. Особенно выросли показатели приобретения алкогольной продукции через интернет-магазины.

По данным Drinkaware, люди, которые сидят в самоизоляции, алкоголем снимают стресс.

В Украине же, рост продаж крепкого алкоголя в период карантина составил около 4-5%. При этом, согласно показателям Госкомстата, мы значительно увеличили импорт зарубежного вина.

Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на алкогольную продукцию среди украинцев, цены на которую медленно, но все-таки растут.

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