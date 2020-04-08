Особливості карантину: французи кидають пити, а італійці та американці подвоюють дози

"Епідемія завдала серйозного удару по ринку алкоголю у Франції. Деякі алкогольні напої зазнали різкого і істотного падіння попиту. Зокрема, шампанське (-52,5%) та інші ігристі вина (-28,8%), лікери та сидр.

Невелике зростання спостерігається в сегменті продажів пива (+6,9%), рожевого вина (+3,2%), анісової горілки і рому", - говорять дослідники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні випустили новий винний напій блакитного кольору

В цілому, за перші два тижні карантину показник продажів алкогольних напоїв у супермаркетах країни впав на 16,1%.

"Якщо за дванадцять днів, що передували введенню карантину, продажі алкогольних напоїв у супермаркетах збільшилися на 12,4%, то за наступні 12 днів вони знизилися на 16,1%", - зазначив аналітичний директор компанії Nielsen Ніколя Лежер.

Абсолютно протилежна ситуація зі споживанням алкогольних напоїв на карантині у жителів США. Так, в Америці на тлі поширення коронавірусу попит на спиртне рекордно зростає.

Всього за один тиждень продажі алкоголю у США виросли на 55% в річному вираженні, підрахували в маркетинговій компанії Nielsen.

Найбільше зросли продажі міцного алкоголю - на 75% (тижнем раніше зростання склало 26%), продажі вина - на 66% (28%). Продажі пива виросли на 42% (14%).

А онлайн-продажі алкоголю зросли на 243%.

Нарощують споживання алкоголю на карантині й італійці. Так, Італія, яка постраждала від захворювання найбільше, в даний час відчуває безпрецедентне зростання попиту на вино.

Наприклад, за час карантину продажі вина в Римі виросли на 240%, у Флоренції - на 220%.

В Україні офіційних даних з приводу зростання показників продажів спиртних напоїв поки немає.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").