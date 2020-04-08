Особливості карантину: французи кидають пити, а італійці та американці подвоюють дози

ukru
16:58 • 32826 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 107557 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 187307 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 190497 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 194823 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 196540 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 173332 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 184258 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145011 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149959 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 64821 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 123601 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 130887 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 108166 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 197004 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 186579 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 189772 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 194138 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 195963 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 172866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 26328 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 6131 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 108166 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 123601 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110958 перегляди
Актуальне
Особливості карантину: французи кидають пити, а італійці та американці подвоюють дози

Особливості карантину: французи кидають пити, а італійці та американці подвоюють дози

Київ • УНН

 • 18386 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Французи на карантині скоротили споживання шампанського в два рази. Про це свідчать дані дослідження маркетингової компанії Nielsen, передає УНН з посиланням на francetvinfo.fr.

"Епідемія завдала серйозного удару по ринку алкоголю у Франції. Деякі алкогольні напої зазнали різкого і істотного падіння попиту. Зокрема, шампанське (-52,5%) та інші ігристі вина (-28,8%), лікери та сидр.

Невелике зростання спостерігається в сегменті продажів пива (+6,9%), рожевого вина (+3,2%), анісової горілки і рому", - говорять дослідники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні випустили новий винний напій блакитного кольору

В цілому, за перші два тижні карантину показник продажів алкогольних напоїв у супермаркетах країни впав на 16,1%.

"Якщо за дванадцять днів, що передували введенню карантину, продажі алкогольних напоїв у супермаркетах збільшилися на 12,4%, то за наступні 12 днів вони знизилися на 16,1%", - зазначив аналітичний директор компанії Nielsen Ніколя Лежер.

Абсолютно протилежна ситуація зі споживанням алкогольних напоїв на карантині у жителів США. Так, в Америці на тлі поширення коронавірусу попит на спиртне рекордно зростає.

Всього за один тиждень продажі алкоголю у США виросли на 55% в річному вираженні, підрахували в маркетинговій компанії Nielsen.

Найбільше зросли продажі міцного алкоголю - на 75% (тижнем раніше зростання склало 26%), продажі вина - на 66% (28%). Продажі пива виросли на 42% (14%).

А онлайн-продажі алкоголю зросли на 243%.

Нарощують споживання алкоголю на карантині й італійці. Так, Італія, яка постраждала від захворювання найбільше, в даний час відчуває безпрецедентне зростання попиту на вино.

Наприклад, за час карантину продажі вина в Римі виросли на 240%, у Флоренції - на 220%.

В Україні офіційних даних з приводу зростання показників продажів спиртних напоїв поки немає.

Нагадаємо, що до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$234.86
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,071.40
S&P 500
$5,657.68
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,048.46
Ethereum
$1,970.68