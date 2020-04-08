Особенности карантина: французы бросают пить, а итальянцы и американцы удваивают дозы

"Эпидемия нанесла серьезный удар по рынку алкоголя во Франции. Некоторые алкогольные напитки подверглись резкому и существенному падению спроса. В частности, шампанское (-52,5%) и другие игристые вина (-28,8%), ликеры и сидр.

Небольшой рост наблюдается в сегменте продаж пива (+6,9%), розового вина (+3,2%), анисовой водки и рома", - говорят исследователи.

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В целом, за первые две недели карантина показатель продаж алкогольных напитков в супермаркетах страны упал на 16,1%.

"Если за двенадцать дней, предшествовавших введению карантина, продажи алкогольных напитков в супермаркетах увеличились на 12,4%, то за следующие 12 дней они снизились на 16,1%", - отметил аналитический директор компании Nielsen Николя Лежер.

Абсолютно противоположная ситуация с потреблением алкогольных напитков на карантине у жителей США. Так, в Америке на фоне распространения коронавируса спрос на спиртное рекордно растет.

Всего за одну неделю продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении, подсчитали в маркетинговой компании Nielsen.

Больше всего выросли продажи крепкого алкоголя - на 75% (неделей ранее рост составил 26%), продажи вина - на 66% (28%). Продажи пива выросли на 42% (14%).

А онлайн-продажи алкоголя выросли на 243%.

Наращивают потребление алкоголя на карантине и итальянцы. Так, Италия, пострадавшая от заболевания больше всего, в настоящее время испытывает беспрецедентный рост спроса на вино.

Например, за время карантина продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции - на 220%.

В Украине официальных данных по поводу роста показателей продаж спиртных напитков пока нет.

Напомним, что к ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты относят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф" ), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").