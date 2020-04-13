Ріст попиту і подорожчання іноземного спиртного: експерт назвав тенденції на алкогольному ринку

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Стійкої тенденції до різкого подорожчання алкогольних напоїв наразі немає. Однак, на сьогодні, дійсно може відчуватись нестача сировини через переорієнтацію заводів “Укрспирту” на виробництво спирту для антисептиків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів аналітик компанії Pro Consulting Іван Шпак.