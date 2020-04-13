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Ріст попиту і подорожчання іноземного спиртного: експерт назвав тенденції на алкогольному ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Стійкої тенденції до різкого подорожчання алкогольних напоїв наразі немає. Однак, на сьогодні, дійсно може відчуватись нестача сировини через переорієнтацію заводів “Укрспирту” на виробництво спирту для антисептиків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів аналітик компанії Pro Consulting Іван Шпак.

Втім, експерт переконаний, що товарні запаси спирту дозволяють українським виробникам лікеро-горілчаних виробів працювати в нормальному режимі. Крім того, і ДП “Укрспирт” тільки протягом січня збільшив реалізацію спирту на 62%

Щодо попиту на алкоголь, то за словами Шпака, в Україні (у період карантинних заходів) він поки залишається стабільним, хоча може й зрости.

“У період пандемії коронавірусу, алкогольні напої не вважаються продуктом першої необхідності, хоча попит на них залишається стабільним, і може бути вище через локальну специфіку споживання. Також важним фактором є закриття закладів громадського харчування, що також є суттєвим каналом збуту алкогольних напоїв. Його втрату споживач компенсує за рахунок купівлі напоїв в магазинах, а отже попит може зрости”, — пояснив він.

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Крім того, варто очікувати подорожчання імпортної спиртної продукції.

“Якщо говорити про імпортний ринок, то з початку року гривня знецінилась на 15%, що автоматично призведе до подорожчання імпортного алкоголю. На тлі емісії доларів у США гривня може зміцнити позиції, але продовження карантину разом із його наслідками негативно вплине на національну валюту”, — додав Шпак.

Як писав УНН, з даними Drinkaware, люди, які сидить на карантині, знімають стрес алкоголем.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).

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