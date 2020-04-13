Ріст попиту і подорожчання іноземного спиртного: експерт назвав тенденції на алкогольному ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Стійкої тенденції до різкого подорожчання алкогольних напоїв наразі немає. Однак, на сьогодні, дійсно може відчуватись нестача сировини через переорієнтацію заводів “Укрспирту” на виробництво спирту для антисептиків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів аналітик компанії Pro Consulting Іван Шпак.
Втім, експерт переконаний, що товарні запаси спирту дозволяють українським виробникам лікеро-горілчаних виробів працювати в нормальному режимі. Крім того, і ДП “Укрспирт” тільки протягом січня збільшив реалізацію спирту на 62%
Щодо попиту на алкоголь, то за словами Шпака, в Україні (у період карантинних заходів) він поки залишається стабільним, хоча може й зрости.
“У період пандемії коронавірусу, алкогольні напої не вважаються продуктом першої необхідності, хоча попит на них залишається стабільним, і може бути вище через локальну специфіку споживання. Також важним фактором є закриття закладів громадського харчування, що також є суттєвим каналом збуту алкогольних напоїв. Його втрату споживач компенсує за рахунок купівлі напоїв в магазинах, а отже попит може зрости”, — пояснив він.
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Крім того, варто очікувати подорожчання імпортної спиртної продукції.
“Якщо говорити про імпортний ринок, то з початку року гривня знецінилась на 15%, що автоматично призведе до подорожчання імпортного алкоголю. На тлі емісії доларів у США гривня може зміцнити позиції, але продовження карантину разом із його наслідками негативно вплине на національну валюту”, — додав Шпак.
Як писав УНН, з даними Drinkaware, люди, які сидить на карантині, знімають стрес алкоголем.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних вітчизняних виробників алкоголю експерти включають: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).