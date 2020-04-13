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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Рост спроса и подорожание иностранного спиртного: эксперт назвал тенденции на алкогольном рынке

Рост спроса и подорожание иностранного спиртного: эксперт назвал тенденции на алкогольном рынке

Киев  •  УНН

 • 16105 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Устойчивой тенденции к резкому подорожанию алкогольных напитков пока нет. Однако, на сегодня, действительно может ощущаться нехватка сырья из-за переориентации заводов “Укрспирта” на производство спирта для антисептиков. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал аналитик компании Pro Consulting Иван Шпак.

Впрочем, эксперт убежден, что товарные запасы спирта позволяют украинским производителям ликеро-водочных изделий работать в нормальном режиме. Кроме того, и ГП “Укрспирт” только в январе увеличил реализацию спирта на 62%

Касательно спроса на алкоголь, то по словам Шпака, в Украине (в период карантинных мероприятий) он пока остается стабильным, хотя может и возрасти.

“В период пандемии коронавируса, алкогольные напитки не считаются продуктом первой необходимости, хотя спрос на них остается стабильным, и может быть выше из-за локальной специфики потребления. Также важным фактором является закрытие заведений общественного питания, что также есть существенным каналом сбыта алкогольных напитков. Его потерю потребитель компенсирует за счет покупки напитков в магазинах, а следовательно спрос может возрасти”, — пояснил он.

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Кроме того, стоит ожидать подорожания импортной спиртной продукции.

“Если говорить о импортном рынке, то с начала года гривна обесценилась на 15%, что автоматически приведет к удорожанию импортного алкоголя. На фоне эмиссии долларов в США гривна может укрепить позиции, но продлении карантина вместе с его последствиями негативно повлияет на национальную валюту”, — добавил Шпак.

Как писал УНН, с данным Drinkaware, люди, которые сидит на карантине, снимают стресс алкоголем.

Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”) , ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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