Рост спроса и подорожание иностранного спиртного: эксперт назвал тенденции на алкогольном рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Устойчивой тенденции к резкому подорожанию алкогольных напитков пока нет. Однако, на сегодня, действительно может ощущаться нехватка сырья из-за переориентации заводов “Укрспирта” на производство спирта для антисептиков. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал аналитик компании Pro Consulting Иван Шпак.
Впрочем, эксперт убежден, что товарные запасы спирта позволяют украинским производителям ликеро-водочных изделий работать в нормальном режиме. Кроме того, и ГП “Укрспирт” только в январе увеличил реализацию спирта на 62%
Касательно спроса на алкоголь, то по словам Шпака, в Украине (в период карантинных мероприятий) он пока остается стабильным, хотя может и возрасти.
“В период пандемии коронавируса, алкогольные напитки не считаются продуктом первой необходимости, хотя спрос на них остается стабильным, и может быть выше из-за локальной специфики потребления. Также важным фактором является закрытие заведений общественного питания, что также есть существенным каналом сбыта алкогольных напитков. Его потерю потребитель компенсирует за счет покупки напитков в магазинах, а следовательно спрос может возрасти”, — пояснил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкий вирусолог предложил профилактировать коронавирус крепким алкоголем
Кроме того, стоит ожидать подорожания импортной спиртной продукции.
“Если говорить о импортном рынке, то с начала года гривна обесценилась на 15%, что автоматически приведет к удорожанию импортного алкоголя. На фоне эмиссии долларов в США гривна может укрепить позиции, но продлении карантина вместе с его последствиями негативно повлияет на национальную валюту”, — добавил Шпак.
Как писал УНН, с данным Drinkaware, люди, которые сидит на карантине, снимают стресс алкоголем.
Напомним, в ТОП-5 надежных отечественных производителей алкоголя эксперты включают: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”) , ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).