Рост спроса и подорожание иностранного спиртного: эксперт назвал тенденции на алкогольном рынке

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Устойчивой тенденции к резкому подорожанию алкогольных напитков пока нет. Однако, на сегодня, действительно может ощущаться нехватка сырья из-за переориентации заводов “Укрспирта” на производство спирта для антисептиков. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал аналитик компании Pro Consulting Иван Шпак.