Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Київ • УНН
Норвезький король Гаральд пожартував щодо фільму Netflix, який розповідає про його дочку, що вийшла заміж за американського "шамана".
Поки Netflix розкручує драму навколо "бунтівної принцеси" Марти Луїзи, її батько, 88-річний король Норвегії Гаральд V, вирішив не перейматися – і відповів на хвилю суперечок з властивим йому гумором. Монарх запропонував власну ідею для сиквелу: "Король хвилина за хвилиною". Про це повідомляє DPA, пише УНН.
Деталі
На урочистій вечері в Осло, де зібралися члени парламенту Норвегії, король, здається, вирішив поставити крапку – або принаймні дотепну дужку – в історії, яка розбурхала королівство після виходу документального фільму Netflix "Повстанці-королівські родини: Неймовірна історія кохання".
Ми помітили певну увагу до фільму цього року. Розглядається продовження, і найкраща назва наразі – "Король хвилина за хвилиною"
Зал вибухнув сміхом, а король не зупинився.
Я не можу обіцяти, що це продовження буде бунтарським, як фільм Марти Луїзи. Але принаймні воно може допомогти заснути. Снодійний ефект, знаєте?
Фільм Netflix та одруження з "шаманом"
Документалка, що вийшла у вересні 2024 року, розповідає про шлях принцеси Марти Луїзи та її чоловіка, самопроголошеного шамана Дюрка Верретта, до весілля у мальовничому Гейрангер-фіорді.
Історія кохання, знята для стрімінгового гіганта, зібрала не лише лайки, а й потужну хвилю критики – переважно через продаж ексклюзивних прав на весільну зйомку іноземним медіа.
Публіка вважала, що "королівський Netflix-контент" виглядає дещо комерційніше, ніж личить монархії. Додаймо до цього шаманські практики Верретта, розмови про "енергетичні поля кохання" – на виході маємо повноцінний серіал, якого не зняв би навіть HBO.
Королівська родина, своєю чергою, висловила невдоволення: мовляв, подружжя використовує титул Марти Луїзи та зв’язки з двором у бізнесових цілях, попри попередню домовленість "не комерціалізувати корону".
