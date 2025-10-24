$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7206 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9768 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 10837 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21326 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56086 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25624 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19489 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21750 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31605 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29934 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1698 перегляди

Норвезький король Гаральд пожартував щодо фільму Netflix, який розповідає про його дочку, що вийшла заміж за американського "шамана".

Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"

Поки Netflix розкручує драму навколо "бунтівної принцеси" Марти Луїзи, її батько, 88-річний король Норвегії Гаральд V, вирішив не перейматися – і відповів на хвилю суперечок з властивим йому гумором. Монарх запропонував власну ідею для сиквелу: "Король хвилина за хвилиною". Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

На урочистій вечері в Осло, де зібралися члени парламенту Норвегії, король, здається, вирішив поставити крапку – або принаймні дотепну дужку – в історії, яка розбурхала королівство після виходу документального фільму Netflix "Повстанці-королівські родини: Неймовірна історія кохання".

Сина норвезької кронпринцеси заарештували за напад на жінку12.08.24, 04:18 • 31261 перегляд

Ми помітили певну увагу до фільму цього року. Розглядається продовження, і найкраща назва наразі – "Король хвилина за хвилиною" 

– з усмішкою заявив Гаральд.

Зал вибухнув сміхом, а король не зупинився.

Я не можу обіцяти, що це продовження буде бунтарським, як фільм Марти Луїзи. Але принаймні воно може допомогти заснути. Снодійний ефект, знаєте? 

– пожартував монарх, змусивши навіть найсерйозніших депутатів усміхнутись

Фільм Netflix та одруження з "шаманом"

Документалка, що вийшла у вересні 2024 року, розповідає про шлях принцеси Марти Луїзи та її чоловіка, самопроголошеного шамана Дюрка Верретта, до весілля у мальовничому Гейрангер-фіорді.

Історія кохання, знята для стрімінгового гіганта, зібрала не лише лайки, а й потужну хвилю критики – переважно через продаж ексклюзивних прав на весільну зйомку іноземним медіа.

Наслідний принц Норвегії вперше від початку війни відвідав Київ20.05.25, 13:12 • 3803 перегляди

Публіка вважала, що "королівський Netflix-контент" виглядає дещо комерційніше, ніж личить монархії. Додаймо до цього шаманські практики Верретта, розмови про "енергетичні поля кохання" – на виході маємо повноцінний серіал, якого не зняв би навіть HBO.

Королівська родина, своєю чергою, висловила невдоволення: мовляв, подружжя використовує титул Марти Луїзи та зв’язки з двором у бізнесових цілях, попри попередню домовленість "не комерціалізувати корону".

Норвезька принцеса Марта Луїза одружилася з американським "шаманом"31.08.24, 21:45 • 20522 перегляди

Степан Гафтко

