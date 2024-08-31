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Норвезька принцеса Марта Луїза одружилася з американським "шаманом"

Норвезька принцеса Марта Луїза одружилася з американським "шаманом"

Київ • УНН

 • 20501 перегляди

52-річна принцеса Марта Луїза вийшла заміж за Дурека Верретта в Гейрангері. Весілля супроводжувалося триденними святкуваннями та виступами артистів, а права на фото та відео продали Hello! і Netflix.

Норвезька принцеса Марта Луїза, старша донька короля Норвегії, вийшла заміж за американського "шамана" Дурека Верретта на весільній церемонії, яка відбулася в мальовничому містечку Гейрангер. Весілля проходило після триденних святкувань, які розпочалися у четвер і зібрали серед гостей відомих соціальних медіа-інфлюенсерів, зірок реаліті-шоу та телевізійних особистостей. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

52-річна Марта Луїза та Дурек Верретт, який називає себе шаманом у шостому поколінні з Каліфорнії, обмінялися обітницями у великому білому наметі, встановленому на зеленій галявині з видом на фіорд. Серед розважальних програм були виступи норвезьких та американських артистів, а також хору гопелу і співака, який представляв корінний народ Сапмі.

"Це було фантастично! Це був Голлівуд у Гейрангері", — описав барвисту церемонію норвезький телевізійний ведучий Гаральд Роннеберг на державному каналі NRK.  "Це було сповнене гопелу і кохання. Ми сміялися, плескали і були зворушені. Це було абсолютно прекрасно".

Пара продала права на фотографії з весілля британському журналу Hello!, а права на фільмування — Netflix, що викликало протести з боку норвезьких ЗМІ, які вважають такий підхід невідповідним місцевим традиціям. Подружжя часто критикує пресу, просуваючи себе в соціальних мережах.

Норвезька принцеса офіційно відмовилась від королівських обов'язків08.11.22, 17:08 • 368163 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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