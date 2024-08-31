Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского «шамана»

Норвежская принцесса Марта Луиза, старшая дочь короля Норвегии, вышла замуж за американского «шамана» Дурека Верретта на свадебной церемонии, которая состоялась в живописном городке Гейрангер. Свадьба проходила после трехдневных празднований, которые начались в четверг и собрали среди гостей известных социальных медиа-инфлюенсеров, звезд реалити-шоу и телевизионных личностей. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

52-летняя Марта Луиза и Дурек Верретт, который называет себя шаманом в шестом поколении из Калифорнии, обменялись клятвами в большой белой палатке, установленной на зеленой лужайке с видом на фьорд. Среди развлекательных программ были выступления норвежских и американских артистов, а также хора гопелу и певца, представлявшего коренной народ Сапми.

«Это было фантастически! Это был Голливуд в Гейрангере», - описал красочную церемонию норвежский телевизионный ведущий Харальд Роннеберг на государственном канале NRK. «Это было полно гопела и любви. Мы смеялись, хлопали и были тронуты. Это было совершенно прекрасно».

Пара продала права на фотографии со свадьбы британскому журналу Hello!, а права на съемки - Netflix, что вызвало протесты со стороны норвежских СМИ, которые считают такой подход несоответствующим местным традициям. Супруги часто критикуют прессу, продвигая себя в социальных сетях.

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