Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского «шамана»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  89891 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  47479 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  68602 просмотра
Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

  •  56636 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  44758 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  132399 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  134437 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  138304 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  143271 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  140387 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

  •  4624 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  47460 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

  •  66696 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  66528 просмотра
30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа: Международный день китовой акулы, День рождения пылесоса, День рождения пылесоса

30 августа 2024, 03:07  •  107623 просмотра
Актуальное
Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского «шамана»

Норвежская принцесса Марта Луиза вышла замуж за американского «шамана»

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 18:45  •  3586 просмотра

Read in English

52-летняя принцесса Марта Луиза вышла замуж за Дурека Верретта в Гейрангере. Свадьба сопровождалась трехдневными празднованиями и выступлениями артистов, а права на фото и видео продали Hello! и Netflix.

Норвежская принцесса Марта Луиза, старшая дочь короля Норвегии, вышла замуж за американского «шамана» Дурека Верретта на свадебной церемонии, которая состоялась в живописном городке Гейрангер. Свадьба проходила после трехдневных празднований, которые начались в четверг и собрали среди гостей известных социальных медиа-инфлюенсеров, звезд реалити-шоу и телевизионных личностей. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

52-летняя Марта Луиза и Дурек Верретт, который называет себя шаманом в шестом поколении из Калифорнии, обменялись клятвами в большой белой палатке, установленной на зеленой лужайке с видом на фьорд. Среди развлекательных программ были выступления норвежских и американских артистов, а также хора гопелу и певца, представлявшего коренной народ Сапми.

«Это было фантастически! Это был Голливуд в Гейрангере», - описал красочную церемонию норвежский телевизионный ведущий Харальд Роннеберг на государственном канале NRK.  «Это было полно гопела и любви. Мы смеялись, хлопали и были тронуты. Это было совершенно прекрасно».

Пара продала права на фотографии со свадьбы британскому журналу Hello!, а права на съемки - Netflix, что вызвало протесты со стороны норвежских СМИ, которые считают такой подход несоответствующим местным традициям. Супруги часто критикуют прессу, продвигая себя в социальных сетях.

Норвезька принцеса офіційно відмовилась від королівських обов'язків8 ноября 2022, 15:08 • 368114 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
  •  76753 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
  •  83339 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  112469 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  107781 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  104965 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  76289 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  74076 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт
30 августа 2024, 08:58  •  99612 просмотра

Главный юрист НБУ с "подмоченной" репутацией бросает тень на работу всего регулятора - эксперт

Эксклюзив
Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий
30 августа 2024, 08:35  •  91783 просмотра

Компьютерное моделирование ДТП: эксперты КНИИСЭ рассказали, как этот тип исследований помогает установить все обстоятельства аварий

Эксклюзив
Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"
30 августа 2024, 07:08  •  75807 просмотра

Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

Популярные

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  44758 просмотра
Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

Трофейное оружие: Галицкие десантники захватили 7 российских танков на курщине

  •  56636 просмотра
Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

  •  68602 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

  •  47479 просмотра
США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

США не отправят гражданских специалистов для обслуживания F-16 в Украине - The Wall Street Journal

  •  89891 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  132399 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  134437 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  138304 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  143271 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  140387 просмотра

Война

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  7197 просмотра
ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

  •  12049 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  19335 просмотра
Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

  •  22497 просмотра
В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук

В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук

  •  24537 просмотра

политика

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  7197 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  19335 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  44758 просмотра
Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Умеров: увольнение Олещука - это ротация

  •  28663 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  31944 просмотра

Война

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  7197 просмотра
ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

ВСУ сбили российский беспилотник «Орион» на Курском направлении

  •  12049 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  19335 просмотра
Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

Российские войска уничтожают город Суджа, но местным помогают украинские военные – ВСУ

  •  22497 просмотра
В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук

В результате действий россии в Черном море погибли тысячи дельфинов - Плетенчук

  •  24537 просмотра

политика

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

Ермак обсудил с американскими экспертами совместное производство оружия

  •  7197 просмотра
Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

Зеленский: дальнобойность украинских Сил обороны - среди первых вопросов в договоренностях с партнерами

  •  19335 просмотра
Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

Носителей крылатых ракет в Черном и Азовском морях не наблюдается - ВМС

  •  44758 просмотра
Умеров: увольнение Олещука - это ротация

Умеров: увольнение Олещука - это ротация

  •  28663 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  31944 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  53999 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  58320 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  82274 просмотра

Экономика

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

  •  31944 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

  •  43894 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  45492 просмотра
В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

В августе в госбюджет Украины поступило 386,2 миллиарда гривен

30 августа 2024, 16:13  •  39150 просмотра
Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

Завтра графики будут действовать весь день: как будут выключать свет 31 августа

30 августа 2024, 15:42  •  37273 просмотра

Киев

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве локализовали пожар на крыше пятиэтажки

  •  22708 просмотра
Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

Площадь пожара на крыше пятиэтажки в Киеве примерно 700 м.кв - КГВА

  •  23845 просмотра
Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

Пожар на крыше пятиэтажки в Киеве: пострадавших пока нет

  •  23455 просмотра
В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

В Соломенском районе Киева масштабный пожар: пылает дом

  •  23040 просмотра
Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

Киев отразил четвертую воздушную атаку за неделю, уничтожив все дроны

  •  52663 просмотра