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Норвежская принцесса официально отказалась от королевских обязанностей

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Королевская семья Норвегии сообщила во вторник, что принцесса Марта-Луиза, обрученная с шаманом, отказывается от своих официальных обязанностей, передает УНН.

Детали

51-летняя принцесса, занимающая четвертое место в очереди на норвежский престол, в июне обручилась с Дуреком Верреттом, американцем, который на своем веб-сайте называет себя шаманом и целителем.

«Я приняла решение, что ныне больше не буду выполнять официальные обязанности в королевском дворе», - говорится в заявлении, распространенном дворцом, добавив, что решение было принято по согласованию с ее родителями, «чтобы создать мир вокруг королевского двора».

Король Харальд решил, что его дочь сохранит титул принцессы.

Организации, патроном которых является Марта-Луиза, сестра 49-летнего наследного принца Хокона, уже информированы о ее переезде.

После свадьбы Верретт станет частью королевской семьи, хотя традиционно он не будет иметь никаких титулов и не будет выполнять представительские обязанности.

Дополнение

Марта-Луиза имеет троих дочерей от первого брака, распавшегося в 2016 году. По данным норвежских СМИ, она планирует вместе с ними переехать в Калифорнию.

Опрос, опубликованный норвежской газетой Dagbladet в прошлом месяце, показал, что 68% респондентов заявили, что хотят сохранить монархию. Когда норвежская телекомпания NRK задала тот же вопрос в 2017 году, поддержка королевского дома составила 81%.

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