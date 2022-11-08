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Норвезька принцеса офіційно відмовилась від королівських обов'язків

Норвезька принцеса офіційно відмовилась від королівських обов'язків

Київ • УНН

 • 368165 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Королівська родина Норвегії повідомила у вівторок, що принцеса Марта-Луїза, заручена із шаманом, відмовляється від своїх офіційних обов'язків, передає УНН.

Деталі

51-річна принцеса, яка займає четверте місце в черзі на норвезький престол, у червні побралася з Дуреком Верреттом, американцем, який на своєму веб-сайті називає себе шаманом і цілителем.

«Я прийняла рішення, що нині більше не виконуватиму офіційних обов'язків у королівському дворі», - йдеться у заяві, поширеній палацом, додавши, що рішення було прийняте за погодженням з її батьками, «щоб створити мир навколо королівського двору».

Король Харальд вирішив, що його дочка збереже титул принцеси.

Організації, патроном яких є Марта-Луїза, сестра 49-річного наслідного принца Хокона, вже поінформовані про її переїзд.

Після весілля Верретт стане частиною королівської родини, хоча традиційно він не матиме жодних титулів і не виконуватиме представницьких обов'язків.

Доповнення

Марта-Луїза має трьох доньок від першого шлюбу, який розпався в 2016 році. За даними норвезьких ЗМІ, вона планує разом із ними переїхати до Каліфорнії.

Опитування, опубліковане норвезькою газетою Dagbladet минулого місяця, показало, що 68% респондентів заявили, що хочуть зберегти монархію. Коли норвезька телекомпанія NRK поставила те саме питання у 2017 році, підтримка королівського будинку становила 81%.

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