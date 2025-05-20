Наслідний принц Норвегії вперше від початку війни відвідав Київ

Наслідний принц Норвегії Хокон прибув до Києва з офіційним візитом. Це перший візит представника королівської родини Норвегії до України з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі

За інформацією, вранці 20 травня поїзд з кронпринцом Хоконом і міністром енергетики Норвегії Тер'є Осландом прибув на станцію поблизу Києва. Там гостей зустріли посол Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко.

Цей візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегії українського уряду та народу - йдеться у прес-релізі королівського дому.

За інформацією, під час візиту наслідний принц відвідає українську владу і норвезьких партнерів.

Зокрема, це перший візит норвезького принца в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

З інших королівських візитів в Україну після початку війни був графині Софі, невістки британського короля Карла. Вона відвідала столицю навесні 2024 року.Востаннє норвезька королівська сім'я відвідувала Україну з офіційним візитом, коли кронпринцеса Метте-Маріт відвідала Київ у жовтні 2008 року.

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних