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Наслідний принц Норвегії вперше від початку війни відвідав Київ

Київ • УНН

 • 1190 перегляди

Наслідний принц Норвегії Хокон прибув до Києва з офіційним візитом. Це перший візит члена королівської родини Норвегії в Україну з початку повномасштабної війни.

Наслідний принц Норвегії вперше від початку війни відвідав Київ

Наслідний принц Норвегії Хокон прибув до Києва з офіційним візитом. Це перший візит представника королівської родини Норвегії до України з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє NRK, пише УНН.

Деталі 

За інформацією, вранці 20 травня поїзд з кронпринцом Хоконом і міністром енергетики Норвегії Тер'є Осландом  прибув на станцію поблизу Києва. Там гостей зустріли посол Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен та заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. 

Цей візит є вираженням рішучої та постійної підтримки Норвегії українського уряду та народу

- йдеться у прес-релізі королівського дому.

За інформацією, під час візиту наслідний принц відвідає українську владу і норвезьких партнерів.

Зокрема, це перший візит норвезького принца в Україну з початку повномасштабного вторгнення.

З інших королівських візитів в Україну після початку війни був графині Софі, невістки британського короля Карла. Вона відвідала столицю навесні 2024 року.Востаннє норвезька королівська сім'я відвідувала Україну з офіційним візитом, коли кронпринцеса Метте-Маріт відвідала Київ у жовтні 2008 року.

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних10.04.25, 23:01 • 16571 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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