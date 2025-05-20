Наследный принц Норвегии впервые с начала войны посетил Киев

Наследный принц Норвегии Хокон прибыл в Киев с официальным визитом. Это первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину с момента полномасштабного вторжения рф.

Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

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По информации, утром 20 мая поезд с кронпринцем Хоконом и министром энергетики Норвегии Терье Осландом прибыл на станцию вблизи Киева. Там гостей встретили посол Норвегии в Украине Хелен Санд Андресен и заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко.

Этот визит является выражением решительной и постоянной поддержки Норвегии украинского правительства и народа - говорится в пресс-релизе королевского дома.

По информации, во время визита наследный принц посетит украинскую власть и норвежских партнеров.

В частности, это первый визит норвежского принца в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Из других королевских визитов в Украину после начала войны был графини Софи, невестки британского короля Карла. Она посетила столицу весной 2024 года.Последний раз норвежская королевская семья посещала Украину с официальным визитом, когда кронпринцесса Метте-Марит посетила Киев в октябре 2008 года.

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