Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
Киев • УНН
Норвежский король Харальд пошутил по поводу фильма Netflix, который рассказывает о его дочери, вышедшей замуж за американского «шамана».
Пока Netflix раскручивает драму вокруг «мятежной принцессы» Марты Луизы, ее отец, 88-летний король Норвегии Харальд V, решил не переживать – и ответил на волну споров с присущим ему юмором. Монарх предложил собственную идею для сиквела: «Король минута за минутой». Об этом сообщает DPA, пишет УНН.
Подробности
На торжественном ужине в Осло, где собрались члены парламента Норвегии, король, кажется, решил поставить точку – или по крайней мере остроумную скобку – в истории, которая взбудоражила королевство после выхода документального фильма Netflix «Повстанцы-королевские семьи: Невероятная история любви».
Мы заметили определенное внимание к фильму в этом году. Рассматривается продолжение, и лучшее название на данный момент – «Король минута за минутой»
Зал взорвался смехом, а король не остановился.
Я не могу обещать, что это продолжение будет бунтарским, как фильм Марты Луизы. Но по крайней мере оно может помочь заснуть. Снотворный эффект, знаете?
Фильм Netflix и женитьба на «шамане»
Документалка, вышедшая в сентябре 2024 года, рассказывает о пути принцессы Марты Луизы и ее мужа, самопровозглашенного шамана Дюрка Верретта, к свадьбе в живописном Гейрангер-фьорде.
История любви, снятая для стримингового гиганта, собрала не только лайки, но и мощную волну критики – преимущественно из-за продажи эксклюзивных прав на свадебную съемку иностранным медиа.
Публика считала, что «королевский Netflix-контент» выглядит несколько коммерчнее, чем подобает монархии. Добавим к этому шаманские практики Верретта, разговоры об «энергетических полях любви» – на выходе имеем полноценный сериал, которого не снял бы даже HBO.
Королевская семья, в свою очередь, выразила недовольство: мол, супруги используют титул Марты Луизы и связи с двором в бизнес-целях, несмотря на предварительную договоренность «не коммерциализировать корону».
