Сына норвежской кронпринцессы арестовали за нападение на женщину

Сына кронпринцессы Норвегии и актера 27-летнего Мариуса Борг Хойби арестовали по обвинению в нападении, вероятно, на свою девушку. Об этом сообщает норвежский общественный вещатель Nrk, передает УНН.

Детали

Утверждается, что Мариус Борг Хойби, сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, напал на женщину в возрасте от 20 до 30 лет в квартире в Осло. Королевский дом отказался от комментариев и ссылается на слова адвоката.

После того, как Мариус покинул квартиру, женщина позвонила в полицию. Когда полицейские прибыли на место, они отметили нанесенный квартире ущерб, а также обнаружили воткнутый в стену нож, пишут скандинавские СМИ.

Женщину, которая, как сообщается, состояла в отношениях с Мариусом, доставили в больницу с сотрясением мозга. Пока не известно, пострадала ли его нынешняя девушка Ребекка Хельберг-Арнтсен.

Мариуса освободили из-под стражи после 30 часов одиночного пребывания в камере предварительного заключения. Ему предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений. Сама же кронпринцесса Метте-Марит отложила свою поездку на Олимпийские игры в Париж.

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