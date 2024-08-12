Сына норвежской кронпринцессы арестовали за нападение на женщину
Киев • УНН
27-летнего Мариуса Борг Хойби, сына кронпринцессы Норвегии, арестовали по обвинению в нападении на женщину в Осло. Потерпевшую с сотрясением мозга доставили в больницу, а Мариуса освободили после 30 часов заключения.
Сына кронпринцессы Норвегии и актера 27-летнего Мариуса Борг Хойби арестовали по обвинению в нападении, вероятно, на свою девушку. Об этом сообщает норвежский общественный вещатель Nrk, передает УНН.
Детали
Утверждается, что Мариус Борг Хойби, сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, напал на женщину в возрасте от 20 до 30 лет в квартире в Осло. Королевский дом отказался от комментариев и ссылается на слова адвоката.
После того, как Мариус покинул квартиру, женщина позвонила в полицию. Когда полицейские прибыли на место, они отметили нанесенный квартире ущерб, а также обнаружили воткнутый в стену нож, пишут скандинавские СМИ.
Женщину, которая, как сообщается, состояла в отношениях с Мариусом, доставили в больницу с сотрясением мозга. Пока не известно, пострадала ли его нынешняя девушка Ребекка Хельберг-Арнтсен.
Мариуса освободили из-под стражи после 30 часов одиночного пребывания в камере предварительного заключения. Ему предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений. Сама же кронпринцесса Метте-Марит отложила свою поездку на Олимпийские игры в Париж.
Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III18 июля 2024, 17:47 • 40214 просмотров