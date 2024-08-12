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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сына норвежской кронпринцессы арестовали за нападение на женщину

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 01:18  •  1766 просмотра

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27-летнего Мариуса Борг Хойби, сына кронпринцессы Норвегии, арестовали по обвинению в нападении на женщину в Осло. Потерпевшую с сотрясением мозга доставили в больницу, а Мариуса освободили после 30 часов заключения.

Сына кронпринцессы Норвегии и актера 27-летнего Мариуса Борг Хойби арестовали по обвинению в нападении, вероятно, на свою девушку. Об этом сообщает норвежский общественный вещатель Nrk, передает УНН.

Детали 

Утверждается, что Мариус Борг Хойби, сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит, напал на женщину в возрасте от 20 до 30 лет в квартире в Осло. Королевский дом отказался от комментариев и ссылается на слова адвоката.

После того, как Мариус покинул квартиру, женщина позвонила в полицию. Когда полицейские прибыли на место, они отметили нанесенный квартире ущерб, а также обнаружили воткнутый в стену нож, пишут скандинавские СМИ.

Женщину, которая, как сообщается, состояла в отношениях с Мариусом, доставили в больницу с сотрясением мозга. Пока не известно, пострадала ли его нынешняя девушка Ребекка Хельберг-Арнтсен.

Мариуса освободили из-под стражи после 30 часов одиночного пребывания в камере предварительного заключения. Ему предъявили обвинение в нападении и нанесении телесных повреждений. Сама же кронпринцесса Метте-Марит отложила свою поездку на Олимпийские игры в Париж.

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