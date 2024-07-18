Во время рабочего визита в Великобританию Владимир Зелнеский встретился с британским монархом Чарльзом III. Об этом пишет УНН со ссылкой на королевскую семью в X.

Детали

Сегодня Король принял Президента Украины Владимира Зеленского после встречи Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце - говорится в заметке.

Напомним

В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.