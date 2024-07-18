Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с британским монархом Чарльзом III во время визита в Великобританию. Встреча состоялась после саммита Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце.
Во время рабочего визита в Великобританию Владимир Зелнеский встретился с британским монархом Чарльзом III. Об этом пишет УНН со ссылкой на королевскую семью в X.
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Сегодня Король принял Президента Украины Владимира Зеленского после встречи Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце
Напомним
В четверг, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите Европейского политического сообщества.