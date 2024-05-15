Корейський сценарій: Україна та рф можуть за кілька місяців згодитись на мирні переговори - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у війні в Україні. Ситуація на фронті потенційно може призвести до початку мирних переговорів щодо припинення вогню подібного до перемир'я під час Корейської війни, пише The New York Times, передає УНН.

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Як пише видання, у своїх інтерв'ю американські офіційні особи висловлюють упевненість у тому, що низку російських успіхів на фронті можна буде повернути назад, щойно Україна почне отримувати нові озброєння в повному обсязі. Найімовірніше, це відбудеться у липні, зазначає NYT.

Але вони не наважуються робити прогнози щодо того, де відбуватимуться бойові дії навіть за кілька місяців, і чи зможуть ЗСУ почати свій контрнаступ наступного року.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю з деяким применшенням сказав, що "немає сумнівів у тому, що тривалі затримки з відправкою зброї обійшлися дорого" для України.

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Через затримку американського фінансування росія змогла домогтися величезної артилерійської переваги над Україною. Відсутність боєприпасів для ППО також дала змогу росії більш безкарно використовувати свою повітряну міць, атакуючи українські лінії планерними бомбами.

В адміністрації Байдена зростає відчуття, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними у війні. Як пише видання, в якийсь момент обидві сторони можуть перейти до узгодженого припинення вогню, перемир'я, подібного до того, що поклало край активним бойовим діям у Кореї 1953 року, та заморозити лінію фронту.

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Довідка

"Корейський" сценарій виник в результаті війни між Північною та Південною Кореєю, яка тривала з 1950 до 1953 року. Тодішній Радянський Союз підтримував Північну Корею. Своєю чергою, Південній Кореї допомагали Сполучені Штати. Війна між двома країнами припинилася перемир'ям у липні 1953 року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Однак, формально дві країни все ще перебувають у стані війни, оскільки в наступні роки не було підписано офіційний мирний договір.