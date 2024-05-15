Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена считает, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне в Украине. Ситуация на фронте потенциально может привести к началу мирных переговоров о прекращении огня подобного перемирию во время Корейской войны, пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в своих интервью американские официальные лица выражают уверенность в том, что ряд российских успехов на фронте можно будет вернуть назад, как только Украина начнет получать новые вооружения в полном объеме. Скорее всего, это произойдет в июле, отмечает NYT.

Но они не решаются делать прогнозы относительно того, где будут происходить боевые действия даже через несколько месяцев, и смогут ли ВСУ начать свое контрнаступление в следующем году.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье с некоторым преуменьшением сказал, что "нет сомнений в том, что длительные задержки с отправкой оружия обошлись дорого" для Украины.

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Из-за задержки американского финансирования россия смогла добиться огромного артиллерийского превосходства над Украиной. Отсутствие боеприпасов для ПВО также позволило россии более безнаказанно использовать свою воздушную мощь, атакуя украинские линии планерными бомбами.

В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в войне. Как пишет издание, в какой-то момент обе стороны могут перейти к согласованному прекращению огня, перемирию, подобному тому, что положило конец активным боевым действиям в Корее 1953 года, и заморозить линию фронта.

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Справка

"Корейский" сценарий возник в результате войны между Северной и Южной Кореей, которая длилась с 1950 по 1953 год. Тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею. В свою очередь, Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Война между двумя странами прекратилась перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако, формально две страны все еще находятся в состоянии войны, поскольку в последующие годы не был подписан официальный мирный договор.