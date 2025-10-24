Конвертцентр на 15 млрд грн накрили в Україні: серед фігурантів екскерівництво податкової

Служба безпеки України повідомила, що разом з НАБУ викрили конвертаційний центр з обігом у 15 млрд грн, і що до його діяльності "причетне попереднє керівництво Державної податкової служби", пише УНН.

СБУ та НАБУ викрили потужний конвертаційний центр, який функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області - повідомили у СБУ у соцмережах.

Деталі

Як встановило розслідування, "особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру". При цьому "ексзаступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь "потрібних" компаній", вказали у СБУ.

За матеріалами справи, ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд грн, а фіктивний податок на додану вартість становив понад 2,3 млрд грн, повідомили у СБУ.

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.

Механізм злочину полягав у:

складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;

реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;

використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Наразі, як вказано, "11 учасників "схеми" отримали підозру" за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)); ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою); ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби виїзду з України", - вказали у СБУ.

