Створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень: колишнього топподатківця відправили під варту і визначили заставу в майже 120 млн грн
Київ • УНН
Колишньому топпосадовцю податкової служби обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він підозрюється в організації конвертаційного центру та ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млрд гривень.
Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центу обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.
Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень
Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
