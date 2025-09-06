Створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень: колишнього топподатківця відправили під варту і визначили заставу в майже 120 млн грн

$41.350.00
Ексклюзив
12:37 • 23216 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 38602 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 38582 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 36649 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 45127 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 55573 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34124 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 41793 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45544 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37434 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: перелік рейсів 6 вересня, 08:02 • 7726 перегляди
Внаслідок ДТП в Ізмаїлі загинула донька депутата Київради Бойченка 6 вересня, 09:01 • 17131 перегляди
У Чернігові росіяни скинули з дрона пропагандистські листівки у вигляді 100-гривневих купюр6 вересня, 10:08 • 6922 перегляди
Європа відчайдушно потребує допомоги США: Bloomberg розкрив "склабкі місця" європейської обороноздатності12:19 • 4872 перегляди
Протест польських фермерів: рух вантажівок через пункт пропуску "Медика" відновили13:28 • 10835 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 38603 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 38582 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 55573 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 37871 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 61120 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Майк Джонсон (політик)
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Франція
Китай
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 42342 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 94938 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 40483 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 44686 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 45739 перегляди
Фейкові новини
MIM-104 Patriot
The Guardian
Facebook
Шахед-136

Створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень: колишнього топподатківця відправили під варту і визначили заставу в майже 120 млн грн

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Колишньому топпосадовцю податкової служби обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він підозрюється в організації конвертаційного центру та ухиленні від сплати податків на суму понад 1,5 млрд гривень.

Створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень: колишнього топподатківця відправили під варту і визначили заставу в майже 120 млн грн

Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центу обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.

Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень

- йдеться у повідомленні.

Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

У Києві затримали колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень05.09.25, 09:59 • 3982 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Бюро економічної безпеки України
Київ