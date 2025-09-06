Створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень: колишнього топподатківця відправили під варту і визначили заставу в майже 120 млн грн

Експосадовцеві податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центу обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід, а саме тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.

Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом. У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі. Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень