Создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен: бывший топ-налоговик отправлен под стражу и определен залог в почти 120 млн грн

Экс-чиновнику налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра, избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Сегодня, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра, меру пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен.

Отметим, что указанному бывшему топ-чиновнику налоговой службы и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще трое лиц, которых он привлек к участию в разработанной им схеме. Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен - говорится в сообщении.

Срок действия мер пресечения – до 4 ноября 2025 года.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен