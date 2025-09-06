Создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен: бывший топ-налоговик отправлен под стражу и определен залог в почти 120 млн грн

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 23262 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 38736 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 38668 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 36690 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 45161 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 55617 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34136 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 41805 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45551 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37436 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
53%
756мм
Популярные новости
«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на прямые поезда в ЕС по евроколее: перечень рейсов6 сентября, 08:02 • 7726 просмотра
В результате ДТП в Измаиле погибла дочь депутата Киевсовета Бойченко6 сентября, 09:01 • 17131 просмотра
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр6 сентября, 10:08 • 6922 просмотра
Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности12:19 • 4872 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 10835 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 38746 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 38675 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 55620 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 37901 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 61148 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 42358 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 94966 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 40498 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 44701 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 45752 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
Хранитель
Facebook
Шахед-136

Создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен: бывший топ-налоговик отправлен под стражу и определен залог в почти 120 млн грн

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Бывшему топ-чиновнику налоговой службы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он подозревается в организации конвертационного центра и уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,5 млрд гривен.

Создал "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен: бывший топ-налоговик отправлен под стражу и определен залог в почти 120 млн грн

Экс-чиновнику налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра, избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Сегодня, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра, меру пресечения, а именно содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен.

Отметим, что указанному бывшему топ-чиновнику налоговой службы и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации денег, полученных преступным путем. В рамках указанного производства подозрения получили еще трое лиц, которых он привлек к участию в разработанной им схеме. Они организовали работу конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий "транзитеров". Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен

- говорится в сообщении.

Срок действия мер пресечения – до 4 ноября 2025 года.

Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего "конвертцентр" с теневым оборотом в 1,5 млрд гривен05.09.25, 09:59 • 3982 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Бюро экономической безопасности Украины
Киев